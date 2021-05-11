Lộ diện chủ nhân ‘xinh như hot girl’ của giọng đọc: ‘Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang’ trong điện thoại

Cuối cùng CĐM cũng đã tìm ra danh tính giọng nói: "Bộ Y Tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập nơi đông người".

Chắc hẳn trong những ngày dịch bệnh Covid-19 bùng phát, người dân đều nghe một giọng nói quen thuộc khi mở điện thoại lên: "Bộ Y Tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập nơi đông người". Tuy ngày nào cũng nghe giọng nói này nhưng không ai biết giọng này của ai, là người như thế nào. Và mới đây, CĐM đã được một phen "mắt chữ A mồm chữ O" khi tìm ra được danh tính của giọng nói trên. Hóa ra giọng nói ngọt ngào và truyền cảm kia là của một cô gái trẻ tên Lê Trà My (25 tuổi, quê Thanh Hóa). Hiện cô đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc chính của Trà My là thu âm tổng đài.

Trà My cho biết: "Giọng đọc mà mọi người vẫn nghe trong điện thoại đó là của mình. Mình làm thu âm tổng đài được 3 năm rồi và may mắn được lựa chọn để đọc đoạn tuyên truyền đó". Chân dung chủ nhân giọng đọc: ‘Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang...' - Ảnh: Internet Được biết, Trà My từng theo học ngành Quản trị văn phòng của ĐH Nội vụ, Hà Nội. Sau khi ra trường, cô phụ trách thu âm tổng đài hỗ trợ dịch vụ di động của mạng Viettel.

Trước khi được chọn thu âm lời nhắc dành cho người dân trong mùa dịch Covid-19, Trà My từng nổi tiếng trong CĐM với clip "chị tổng đài Viettel" được hơn 300.000 lượt yêu thích. Trà My không chỉ sở hữu giọng đọc ngọt ngào, truyền cảm mà cô còn ghi điểm bởi ngoại hình xinh xắn như hot girl. Trà My gây ấn tượng bởi vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng - Ảnh: Internet Trà My cho biết, ngay cả người thân trong gia đình và bạn bè cũng không nhận ra giọng đọc của cô. Bản thân cô cũng rất vui và tự hào khi được góp chút sức mình trong việc lan tỏa những thông điệp giá trị cho cộng đồng, cùng người dân chung tay chống dịch Covid-19. Trà My cho biết, cô đã trải qua nửa năm luyện giọng trước khi bắt đầu công việc thu âm tổng đài. Ban đầu, giọng của My khá cứng và ngang. Sau đó, cô tiến bộ hơn nhờ không ngừng tập luyện - Ảnh: Internet Trà My chia sẻ thêm, công việc của cô chủ yếu là ở phòng thu, không tiếp xúc quá nhiều người. Cô luôn tuân thủ các biện pháp phòng tránh của Bộ Y tế khi đi làm trong mùa dịch. Ngoài ra, My cũng thường xuyên nhắn tin quyên góp ủng hộ chống dịch Covid-19. Cô mong dịch sớm qua đi để mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường.

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