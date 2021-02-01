Lịch trình di chuyển của nữ phụ huynh nhiễm COVID-19 ở Cầu Giấy, Hà Nội

Nữ phụ huynh trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, đã dự đám cưới cùng với BN1814.

Bệnh nhân 1819 Đ.T.L., 48 tuổi, địa chỉ 51/49 tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Người này làm du lịch cho đoàn từ Hàn Quốc đến Việt Nam. Hơn một năm nay, chỉ ở nhà không đi làm.

Ngày 23/1, bệnh nhân đi cùng gia đình gồm bố đẻ và 2 con trai cùng đi trên xe Limousine về Bạch Đằng, Chí Linh, Hải Dương.

Ngày 24/1, bệnh nhân cùng gia đình đi dự đám cưới tại nhà hàng tiệc cưới Việt Tiên Sơn (địa chỉ ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương) dự đám cưới cùng với BN1814.

Chiều 24/1, cả gia đình cùng về Hà Nội bằng xe riêng của cháu ở Hải Dương. Sau khi từ Hải Dương về Hà Nội bệnh nhân thấy bị đau rát họng đã tự cách ly tại nhà. Hai con trai vẫn đi học bình thường.

Con trai lớn học tại Khoa Cơ- kỹ thuật và tự động hóa trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Con trai bé học lớp 6A10 trường THCS Dịch Vọng.

Ngày 30/1, bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm (lấy mẫu người từ vùng dịch) và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối 31/1.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh.

Liên quan đến bệnh nhân này có 4 trường hợp F1, trong đó, tại Cầu giấy là 3, Hải Dương 1. Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung tại DI4, D15; F308 QĐ1.

90 trường hợp F2, trong đó tại THCS Dịch Vọng là 87 trường hợp, ĐH Công Nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội là 3 trường hợp.

Hiện nay, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân. Tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ nhà và các khu vực liên quan.

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