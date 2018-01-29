Theo ông Hoàng Văn Hoan - Trưởng công an xã Trường Yên (huyện Hoa Lư) cho biết, nguyên nhân sự việc là do chị Hà vào Facebook đăng nội dung ảnh hưởng đến mẹ chồng nên vợ chồng mới xảy ra mâu thuẫn.

Mới đây, chị Đinh Thị Hà (28 tuổi, thường trú tại thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) làm đơn cầu cứu công an về việc bị chồng đánh vỡ xương khoang mũi, có nguy cơ bị hỏng mắt.

Theo ông Hoan, chị Hà là đối tượng được tạm hoãn chấp hành án phạt tù vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Nguyên nhân vì bố chị Hà đang đi trả án do liên quan đến đường dây làm giả hóa đơn đỏ. Chị Hà cũng liên quan đến đường dây của bố nên mới vướng vào lao lý.

Ông Hoan cũng thông tin thêm, phía công an xã đã lập biên bản và đưa chị Hà xuống bệnh viện kiểm tra vết thương, sau đó bàn giao cho công an huyện làm việc.

Anh Thìn (chồng chị Hà) làm nghề lái xe, tính tình hiền lành, chưa từng vi phạm gì ở địa phương. Trong khi đó, chị Hà đã qua 2 đời chồng, hàng xóm nhận xét chị "không được bình thường lắm".

Một số người dân sống gần đó cũng cho biết mẹ chồng chị Hà khá chiều con dâu, không hiểu đã xảy ra mâu thuẫn gì khiến anh Thìn đánh đập vợ như vậy.

"Hà vẫn còn trẻ, ở địa phương cũng bình thường, về mặt chơi bời thì trước nay chưa có điều tiếng gì", đại diện công an xã Ninh Khang (nhà mẹ đẻ chị Hà) nói.

Chị Hà gửi đơn cầu cứu đến báo chí - Ảnh: Gia Đình Việt Nam

Trước đó, khoảng tháng 3/2017, chị Hà làm đơn cầu cứu cơ quan công an về việc bị chồng là anh Đinh Mậu Thìn đánh đập nhiều lần. Đỉnh điểm là ngày 13/12/2017, chị Hà cho biết bị chồng đánh đập rất dã man đến bất tỉnh, chấn thương khá nặng ở vùng mặt, mắt có nguy cơ không nhìn thấy ánh sáng được nữa. Tuy nhiên, nhà chồng vẫn không quan tâm gì.

"Khi biết tin tôi bị chồng đánh đập đau quá, mẹ đẻ cùng chị gái tôi đến nhà để xin cho đưa tôi đi viện, nhưng một số người trong gia đình nhà chồng còn chửi bới, lăng mạ, sỉ nhục gia đình tôi không ra gì.

Không những thế, Thìn còn túm cổ mẹ tôi đuổi ra khỏi nhà. Thấy mặt tôi bị biến dạng, đau đớn nên mẹ tôi phải ra báo cáo chính quyền xã Trường Yên đến can thiệp thì tôi mới được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu", chị Hà trao đổi với Báo Đất Việt.

Bà Đinh Thị Vân (51 tuổi, trú tại thôn La Phù, xã Ninh Khang – mẹ nạn nhân Hà) cũng cho biết, khi đến bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu, con gái bà có biểu hiện hoảng loạn tinh thần, đầu đau nhức, mắt trái bị cuồng thâm, mặt mày tím tái. Sau khi chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán chị Hà bị đau đầu, nôn ói sau khi chấn động não, vỡ thành ngoài xương hàm trái, dập nhãn cầu.

Hiện anh Thìn đã thừa nhận hành vi đánh đập vợ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang tiến hành giám định thương tật để có cơ sở khởi tố vụ án.

Thượng tá Lê Anh Tuấn - Trưởng công an huyện Hoa Lư cho biết, nếu kết quả giám định thương tật có tỷ lệ thương tật và đủ cơ sở, bằng chứng theo quy định thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.