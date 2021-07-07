Lê Hoàng bàn chuyện mời cưới 'vô tội vạ' khiến khách mời coi thiệp cưới như 'lệnh truy nã', phong bì trở thành thủ tục 'nộp phạt'

Xã hội 07/07/2021 06:30

Những tấm thiệp mời cưới đến từ người mình không thân thiết, thậm chí hiếm khi gặp nhau đang dần khiến những vị khách đến tham gia và mừng cưới với tâm thế 'đi trả nợ'.

Những năm trở lại đây, nhiều người không còn "mặn mà" với việc được mời đi dự đám cưới nữa. Thay vào đó, họ cho rằng đám cưới trở thành "gánh nặng" tiền bạc. Thậm chí, không ít người còn khẳng định một năm chỉ có hai mùa là "mùa cưới ít" và "mùa cưới nhiều".

Mới đây, trên trang cá nhân, đạo diễn Lê Hoàng đã có bài đăng thể hiện quan điểm cá nhân xung quanh vấn đề này. Bài viết được thể hiện thông qua một đoạn phỏng vấn với nhân vật "cô gái đi ăn tiệc cưới".

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Một phần bài viết của Lê Hoàng - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Lê Hoàng chia sẻ đám cưới ngày nay khác với đám cưới ngày xưa rất nhiều. Khách mời tham dự xem việc đi ăn cưới là mắc nợ cô dâu chú rể từ kiếp trước. Còn phong bì trở thành thủ tục cần thiết và là mục đích duy nhất của buổi tiệc. 

Nam đạo diễn viết: "Rất nhiều khách khứa đến dự đám cưới đều hiểu mục đích duy nhất, quan trọng nhất, khó khăn nhất và được quan tâm nhất là nộp phong bì! Mọi thủ tục khác chỉ là trò thứ yếu. Ai không đến, cứ gửi phong bì thì cũng như xong, cũng như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang và cao quý". 

Chia sẻ về lý do của việc đi cưới "ép buộc" này, theo đạo diễn, mọi nguồn cơn xuất phát từ việc mời cưới vô tội vạ của cô dâu chú rể. Mục đích của đám cưới hiện nay không phải là chung vui cùng "đôi uyên ương" mà là để "đòi nợ". Nói cách khác, đám cưới bây giờ phần lớn không còn là vui vì suy cho cùng điều tất yếu vẫn là số tiền thu được sau hôn lễ. 

Theo Lê Hoàng, nhiều khách mời còn không biết cô dâu chú rể là ai hoặc biết rất sơ sài. Đó có thể là bạn bè, người quen của bố mẹ, họ hàng của hai nhân vật chính và không có bất kỳ có mối quan hệ hay thân quen gì với cô dâu, chú rể. 

Và cũng với lý do không đi thì ngại mà đi thì tốn kém, cảm thấy không đáng nên nhiều người vẫn tham gia với tâm thế không vui, không thoải mái thậm chí là: "Nghiến răng, vừa chùi nước mắt vừa bỏ tiền vào phong bì, nặng nề cất bước ra đi và lòng ngổn ngang bao nhiêu tâm trạng". 

Vị đạo diễn cũng ái ngại khi đám cưới của hiện tại đã dần thay đổi và khác hoàn toàn những năm về trước. Đối với Lê Hoàng: "Trong đám cưới không hề có chuyện tranh nhau hò hát, không hề có chuyện cùng ra nhảy múa với cô dâu chú rể hoặc với bạn bè. Rất ít khi có cảnh hò hét say mèm, có khóc, có cười hoặc vừa khóc vừa cười của một ngày hạnh phúc. Chỉ thấy những lời chào nhàm chán, những lời chúc nhạt phèo và những MC nói những câu vớ vẩn, sáo rỗng nghe đến lạnh tai". 

Hiện trạng "đau lòng" của đám cưới thời nay khiến nam đạo diễn nhận định tiệc vui đang dần trở thành một "tệ nạn" vì điều cốt lõi là niềm vui đã không còn hiện diện trong ngày cưới. Thay vào đó thực chất là trả nợ, là thanh toán hoặc nói thẳng hơn thì là một dịp làm ăn, một dịp thăm dò thái độ hoặc biểu hiện thái độ. 

Mặc dù chỉ là quan điểm cá nhân của Lê Hoàng nhưng cũng từ lâu câu chuyện mời cưới và mừng cưới vẫn luôn khiến nhiều người đau đầu. Mỗi người có một quan điểm riêng về ngày cưới tuy nhiên hãy để nó là ngày vui đúng nghĩa.

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Từ khóa:   Lê Hoàng mừng cưới câu chuyện đám cưới

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