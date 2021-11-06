Nhiều người dùng hiện đang bức xúc vì khi lấy lại mật khẩu ứng dụng Bảo hiểm xã hội trong trường hợp lỡ quên mất thì lại phải trả một khoản phí.

Ứng dụng VSSID ra mắt vào giữa tháng 10/2020 với mục đích phục vụ người dân của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. Ứng dụng này giúp người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin về mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, dịch vụ hỗ trợ 24/7… Ứng dụng VSSID ra mắt vào giữa tháng 10/2020 với mục đích phục vụ người dân của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Ảnh: An ninh Thủ đô Hơn nữa, theo BHXH Việt Nam, VSSID còn có một vai trò quan trọng hơn nhiều đó là hỗ trợ người dân Việt Nam giám sát việc thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người sử dụng lao động. Không những vậy, ứng dụng VSSID được kỳ vọng sẽ trở thành một kênh truyền thông trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng và Nhà nước.

Tuy vậy, nhiều người dùng gần đây phát hiện mình bị mất một khoản phí tin nhắn sau khi yêu cầu lấy lại mật khẩu trên ứng dụng VSSID của BHXH. Cụ thể, khi yêu cầu cấp lại mật khẩu, người dùng ứng dụng này phải soạn tin nhắn theo cú pháp "BH MK [Mã số BHXH]" và gửi tới đầu số 8079. Người dùng VSSID yêu cầu cấp lại mật khẩu phải mất 1.000 đồng phí tin nhắn - Ảnh: Thanh niên Nhưng đây sẽ chẳng là điều đáng nói khi người yêu cầu cấp lại mật khẩu phải mất 1.000 đồng phí tin nhắn. Được biết, đây là mức phí mà người dùng phải trả cho nhà mạng.

Theo chia sẻ của một người dùng VSSID tại Hà Nội, trong suốt 1 năm sử dụng ứng dụng này, anh cũng có vài lần bị mất mật khẩu nhưng đây lại là lần đầu tiên bị yêu cầu trả phí khi muốn được cấp lại. Người này cho biết: "Vẫn biết đây là mức cước phí tổng đài nhà mạng, nhưng VSSID là một ứng dụng phục vụ công tác xã hội, nên chăng đơn vị phát triển cần có phương án làm việc với nhà mạng để miễn phí hoặc cắt giảm mức cước này". Việc nhắn tin để lấy lại mật khẩu nhằm mục đích giảm tải cho hệ thống và nâng cao trách nhiệm của người dùng ứng dụng - Ảnh: Báo Tin tức Giải thích về khoản phí 1.000 đồng trên, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin BHXH Việt Nam, ông Lê Nguyên Bồng nói với Thanh Niên: "Trước đây, việc lấy lại mật khẩu hoàn toàn miễn phí, do vậy nhiều người dân không có thói quen ghi nhớ mật khẩu của mình". Theo Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin BHXH Việt Nam, vì số lượng người dân quên mật khẩu quá lớn, gây ảnh hưởng khá nhiều đến kinh phí của nhà mạng nên BHXH mới bổ sung thêm cú pháp nhắn tin tra cứu tới đầu số 8070 nhằm mục đích giảm tải cho hệ thống và nâng cao trách nhiệm của người dùng ứng dụng.

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