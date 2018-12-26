Làm người yêu mang thai ngoài ý muốn, thanh niên ép phá bỏ vì 'con xuất hiện lúc này là sai thời điểm'

Xã hội 26/12/2018 18:10

Cô gái nhất định muốn để đứa bé chào đời, còn chàng trai thì nói mình chưa sẵn sàng làm cha và yêu cầu bạn gái hãy bỏ đứa bé đi.

Con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ. Có không ít những cặp vợ chồng hiếm muộn đổ biết bao tiền bạc, công sức chỉ để có một mụn con. Thế nhưng có một số người lại chối bỏ sinh linh bé bỏng của mình chỉ vì chúng đến ngoài ý muốn.

Mới đây, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về bài viết kể lại câu chuyện của một đôi trẻ đang tranh cãi về việc cô gái mang thai ngoài ý muốn. Cô gái nhất định muốn để đứa bé chào đời, còn chàng trai thì nói mình chưa sẵn sàng làm cha và yêu cầu cô gái hãy bỏ đứa bé đi.

Một trang fanpage có rất đông lượt theo dõi đã đăng tải câu chuyện cùng dòng trạng thái: "Thanh niên làm bạn gái có thai rồi ép bạn gái bỏ đứa bé, còn đổ lỗi tại con xuất hiện sai thời điểm... Cũng là giọt máu của mình, một sinh mạng mà năn nỉ phá không được lại chuyển qua nói chuyện kiểu: Em muốn đẻ anh để cho đẻ, còn phá anh hỗ trợ tiền phá, xong!".

Làm người yêu mang thai ngoài ý muốn, thanh niên ép phá bỏ vì 'con xuất hiện lúc này là sai thời điểm' - Ảnh 1

Làm người yêu mang thai ngoài ý muốn, thanh niên ép phá bỏ vì 'con xuất hiện lúc này là sai thời điểm' - Ảnh 2

Làm người yêu mang thai ngoài ý muốn, thanh niên ép phá bỏ vì 'con xuất hiện lúc này là sai thời điểm' - Ảnh 3
Thanh niên bắt bạn gái bỏ con vì 'ngoài ý muốn' - Ảnh: Facebook

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, câu chuyện thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng cùng vô vàn lời chỉ trích.

"Lúc tạo ra đứa nhỏ có biết suy nghĩ thế nào là sai thời điểm, thế nào là đúng thời điểm không? Gây ra hậu quả nghiêm trọng rồi nói bỏ nhẹ nhàng quá. Trong khi bao nhiêu người khao khát có được mụn con cũng không được. Đọc mấy lời anh ta nói mà sôi máu luôn", tài khoản T.K. bình luận.

"Trẻ con không có tội, tại sao lại tước đi quyền sống của chúng dễ dàng đến thế? Làm bạn gái có thai rồi kêu phá, khác gì giết người chứ. Quả báo sẽ đến sớm thôi", tài khoản N.M. viết.

Bên cạnh đó, nhiều người động viên cô gái hãy cố gắng giữ lại đứa trẻ, không thể vì một gã đàn ông bội bạc mà vứt bỏ núm ruột của mình.

"Con cái là máu thịt của mình đó. Hy vọng cô gái hãy dũng cảm làm mẹ đơn thân chứ đừng bỏ bé tội nghiệp", tài khoản Y.P. bình luận.

"Hai năm trước mình cũng mang thai ngoài ý muốn. Người yêu mình bắt bỏ nhưng mình quyết tâm giữ lại và chưa bao giờ mình hối hận với quyết định đó. Mong là bạn sẽ giữ con lại", tài khoản L.A. bày tỏ quan điểm.

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