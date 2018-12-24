Mẹ chở 3 con trên xe đạp cũ trước đêm Noel, chi tiết này khiến bao người rơi nước mắt

Xã hội 24/12/2018 16:36

Hình ảnh người mẹ chở 3 con trên chiếc xe đạp cũ kỹ đón chào Giáng sinh khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt.

Không khí noel đang tràn ngập khắp mọi nơi khiến các em nhỏ vô cùng háo hức. Đây là dịp để các bé thoải mái viết điều ước bỏ vào vớ đặt trên đầu giường với hy vọng ông già Tuyết đọc được sẽ ban cho món quà yêu thích. Các ông bố bà mẹ cũng thường đưa con đến những tụ điểm vui chơi giải trí được trang hoàng sắc đỏ lộng lẫy để ghi lại những kỷ niệm hạnh phúc của gia đình.

Thế nhưng bên cạnh hình ảnh xa hoa, ngọt ngào đó, có không ít những trẻ em nghèo chưa từng biết thế nào là quà giáng sinh, chỉ được cảm nhận không khí noel bằng cái nhìn thèm muốn.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bà mẹ chở 3 con nhỏ trên chiếc xe đạp cũ kỹ khiến nhiều người xúc động. Em bé nhỏ tuổi nhất ngồi trên ghi đông xe, hai tay choàng lấy cổ mẹ và nhắm mắt ngủ ngon lành. Còn hai em nhỏ ngồi sau hòa chung không khí giáng sinh bằng chiếc nón đỏ cũ kỹ, ngả màu càng khiến người xem thêm chạnh lòng, xót xa.

Mẹ chở 3 con trên xe đạp cũ trước đêm Noel, chi tiết này khiến bao người rơi nước mắt - Ảnh 1

Khoảnh khắc đặc biệt được chụp vào một ngày cận Giáng sinh khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Facebook

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận về hàng ngàn lượt bày tỏ cảm xúc cùng bình luận từ dân mạng. Ai nấy đều cảm thấy xúc động trước khoảnh khắc đặc biệt này.

"Dù không có điều kiện vui chơi như những đứa trẻ khác nhưng mình tin 3 em nhỏ này đều vô cùng hạnh phúc vì được mẹ yêu thương, che chở", tài khoản Minh Hằng bình luận.

"Hồi nhỏ năm nào mình cũng được ba tặng quà noel. Lúc đó chỉ muốn mang hết những món quà ấy để đổi lấy tình yêu thương của mẹ. Những em bé trong ảnh dù thiếu thốn về vật chất nhưng đầy đủ về tinh thần, hạnh phúc biết bao!", tài khoản Khánh Trần bình luận.

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con, câu thơ này rất đúng với cảnh của 4 mẹ con chị ấy. Dù thế nào, người mẹ vẫn yêu thương con vô điều kiện. Mình đoán chị đã mua hoặc xin được chiếc mũ Giáng sinh ở đâu đó tặng cho con chút không khí đỡ tủi thân. Chúc mẹ con chị luôn vui vẻ và có 1 mùa Giáng sinh an lành", tài khoản Thu Hường bày tỏ.

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