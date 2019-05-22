Làm giúp việc, gã trai quan hệ với bé gái con chủ nhà đến mang thai

Xã hội 22/05/2019 20:31

Sau khi đi hát karaoke về, Thu định vào giường để nghỉ thì bé gái con của chủ nhà theo vào mượn điện thoại để chơi. Thu đã thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân dẫn đến mang thai.

Hôm nay (22/5), VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Thu (SN 1995, trụ tại thôn 1, xã Cư Mta, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 10/2016, Thu được gia đình cháu Q. (SN 2002, trú tại xã Ea Tóh, huyện Krông Năng) thuê đến nhà thu hoạch cà phê. Đến khoảng 19 giờ, Thu cùng cháu Q. và bà T. (mẹ cháu Q.) đến nhà một người cùng thôn hát karaoke.

Làm giúp việc, gã trai quan hệ với bé gái con chủ nhà đến mang thai - Ảnh 1
Nam thanh niên đến giúp việc rồi quan hệ với bé gái con chủ nhà dẫn đến có thai - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 21 giờ, Thu và cháu Q. đi về trước. Sau khi Thu vào phòng ngủ thì cháu Q. đi theo, mượn điện thoại của Thu rồi ngồi trên giường chơi điện thoại. Lúc này, Thu nảy sinh ý định đồi bại nên đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé. Một thời gian sau gia đình thấy bé gái có nhiều biểu hiện bất thường nên đưa đi khám. Bác sĩ cho biết bé Q. đã mang thai. Gia đình lập tức báo công an tố cáo hành vi của Thu.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Krông Năng tiến hành giám định đối với bé gái, đồng thời triệu tập Thu lên trụ sở làm việc.

Theo kết quả giám định pháp y, cháu Q. bị rách màng trinh đã hóa sẹo. Ngày 7/10/2017 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, bé Q. đã sinh con. Tiến hành giám định ADN, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Thu có quan hệ huyết thống với đứa bé.

Trước đó, Thu có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   hiếp dâm trẻ em

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