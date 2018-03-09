Làm bạn gái mang thai, chàng trai nhất định không cưới vì 'chưa đủ tình cảm'

Xã hội 09/03/2018 16:13

Người lên án hành động vô trách nhiệm của nam thanh niên, kẻ lại cho rằng cô gái cũng phải chịu phần lỗi rất lớn vì không biết cách bảo vệ mình.

Hôm qua là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh các chị em khoe hoa, quà tặng từ người yêu hoặc chồng khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Tuy nhiên, cô gái tên Y.T. trong câu chuyện dưới đây lại phải gánh chịu nỗi đau quá lớn từ người đàn ông mình hết mực tin tưởng trong đúng ngày lễ đặc biệt này.

Làm bạn gái mang thai, chàng trai nhất định không cưới vì 'chưa đủ tình cảm' - Ảnh 1
Tâm sự cay đắng của cô gái vừa mang thai thì bị bạn trai chối bỏ - Ảnh: Facebook

Theo Y.T., sau khi nghe tin cô mang thai, anh bạn trai đã chối bỏ trách nhiệm và nghi ngờ đứa bé chưa chắc là con mình. Thậm chí, nam thanh niên còn thú nhận mình không có nhiều tình cảm với cô gái do không hợp nhau về tính cách, suy nghĩ nên không thể kết hôn được. 

Làm bạn gái mang thai, chàng trai nhất định không cưới vì 'chưa đủ tình cảm' - Ảnh 2
Cô gái trẻ chưa kịp vui mừng vì mang thai thì đã bị người yêu chối bỏ - Ảnh: Facebook
Làm bạn gái mang thai, chàng trai nhất định không cưới vì 'chưa đủ tình cảm' - Ảnh 3
Chàng trai nghi ngờ đứa bé chưa chắc là con mình - Ảnh: Facebook
Làm bạn gái mang thai, chàng trai nhất định không cưới vì 'chưa đủ tình cảm' - Ảnh 4
Làm người yêu mang thai nhưng chàng trai không muốn kết hôn vì tình cảm chưa đủ, hai người cũng không hợp nhau về tính cách và suy nghĩ - Ảnh: Facebook

Câu chuyện khiến cộng đồng mạng dậy sóng và tranh cãi vô cùng quyết liệt. Người lên án hành động vô trách nhiệm của nam thanh niên, kẻ lại cho rằng cô gái cũng phải chịu phần lỗi rất lớn vì không biết cách bảo vệ bản thân mình.

"Loại đàn ông vô trách nhiệm thế này cưới về cũng khổ thêm thôi. Nếu có điều kiện thì hãy làm mẹ đơn thân bạn nhé, sau này bạn sẽ thấy con là tất cả, kẻ bội bạc kia chẳng là gì hết", M.U. bình luận.

"Nên công khai tên Sở Khanh này cho mọi người cùng biết để tránh xa ra. Không hợp tính cách suy nghĩ, tình cảm chưa đủ mà vẫn vô tư quan hệ, không phòng tránh thai để dẫn tới hậu quả như ngày hôm nay, thật là hết nói nổi", N.A. bức xúc.

"Các bạn nữ phải biết cách bảo vệ mình chứ, cứ phó mặc hết cho con trai rồi đổ mọi trách nhiệm cho người đó là sao? Hai người nên cùng nhau giải quyết vấn đề chứ đừng 'vạch áo cho người xem lưng' trên mạng xã hội thế này chẳng hay một chút nào", M.Y. khuyên nhủ.

Hiện câu chuyện vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

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