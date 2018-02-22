Vợ túm tóc, đánh đập dã man bồ nhí giữa đường sau 2 năm theo dõi

Thế giới 22/02/2018 17:54

Dù cô nhân tình đã khóc lóc van xin, người phụ nữ vẫn nhất quyết không buông tha, vừa đánh đập vừa chửi rủa cô gái trẻ đã bán rẻ bản thân khi giật chồng người khác.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước clip ngắn ghi lại cảnh đánh ghen giữa đường. Cô gái trẻ được cho rằng đã cướp chồng người khác nên bị vợ nhân tình "dằn mặt" vô cùng dã man.

Clip: Vợ đánh ghen bồ nhí giữa đường

Theo Mirror, vụ đánh ghen xảy ra trên một con phố thuộc quận Wei, thành phố Handan, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).

Hình ảnh trong clip cho thấy người vợ túm tóc bồ nhí của chồng, tát liên tiếp vào mặt và ra sức lột quần áo. Trong khi đó, "tiểu tam" bất lực lấy tay che chắn và nằm co quắp trên nền đất.

Đoạn clip được một người họ hàng của cô vợ quay lại và tung lên mạng. Người vợ bắt quả tang chồng đi cùng nhân tình liền kéo người thân tới trợ giúp, cho bồ nhí một bài học nhớ đời.

Dù cô nhân tình đã khóc lóc van xin, người phụ nữ vẫn nhất quyết không buông tha, vừa đánh đập vừa chửi rủa cô gái trẻ đã bán rẻ bán thân khi giật chồng người khác.

Được biết, người phụ nữ đã nghi ngờ chồng mình ngoại tình từ 2 năm trước. Sau thời gian dài theo dõi và tìm bằng chứng, cuối cùng cô cũng đã bắt quả tang tại trận.

Khi cô bồ kêu khóc "tôi sẽ không qua lại với anh ấy nữa", người vợ vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục đánh cho hả giận. 

Một nhân chứng hiện trường cho biết, người chồng đã cố gắng can ngăn cuộc ẩu đả nhằm bảo vệ cho nhân tình. Tuy nhiên, vài người họ hàng đã nhanh tay kéo anh ta ra để bà vợ tự do "xử lý" kẻ thứ ba.

Vợ túm tóc, đánh đập dã man bồ nhí giữa đường sau 2 năm theo dõi - Ảnh 1
Bồ nhí bị vợ túm tóc, đánh đập giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Clip đánh ghen nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng Trung Quốc. "Đánh ghen cũng chẳng thể giữ chân được người đàn ông bội bạc"; "Anh ta đã muốn đi thì cho đi luôn đi, giữ làm gì"; "Đàn ông gây ra tội lỗi khiến phụ nữ làm khổ nhau thế này"; "Đáng đời 'tiểu tam' đi giật chồng người khác"; "Kết cục của những kẻ phá hoại gia đình người khác"; "Tôi thấy đánh ghen thật vô văn hóa"; "Anh ta đã có máu ngoại tình thì vợ suốt ngày phải đi đánh ghen thôi"; "Ngoại tình thật vô đạo đức mà"...

Bị đánh ghen giữa đường, vợ ôm chặt chồng cho nhân tình chạy thoát

Bị đánh ghen giữa đường, vợ ôm chặt chồng cho nhân tình chạy thoát

Trong suốt cuộc ẩu đả, cô vợ ôm chặt lấy chồng để nhân tình dễ dàng chạy thoát.

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