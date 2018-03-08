Nghe lời bồ nhí, chồng đánh vợ nhập viện ngay dịp 8/3

Xã hội 08/03/2018 16:30

Vợ bị chồng đánh đến nhập viện đúng dịp 8/3 khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Ngày 8/3 là dịp để một nửa thế giới được tôn vinh, yêu thương và trân trọng. Bên cạnh những chị em tíu tít khoe hoa, quà từ chồng hoặc người yêu, người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây lại phải nhập viện đúng dịp lễ khiến ai nấy đều thấy xót xa, thương cảm.

Nghe lời bồ nhí, chồng đánh vợ nhập viện ngay dịp 8/3 - Ảnh 1

Chị H.T. đăng tải lên Facebook cá nhân tâm sự đầy chua xót về mâu thuẫn của vợ chồng mình - Ảnh: Facebook

Chị cho biết, người chồng mình từng hết mực thương yêu có mối quan hệ bất chính ở ngoài. Vì nghe lời bồ nhí, anh ta về nhà đánh đập vợ khiến chị phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Nhìn khuôn mặt sưng phù, bầm tím của chị T., hầu hết mọi người đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ, mong pháp luật vào cuộc xử lý người chồng vũ phu.

Nghe lời bồ nhí, chồng đánh vợ nhập viện ngay dịp 8/3 - Ảnh 2
Chị T. cho biết mình bị chồng đánh đập dã man - Ảnh: Facebook
Nghe lời bồ nhí, chồng đánh vợ nhập viện ngay dịp 8/3 - Ảnh 3
Nhìn hình ảnh người phụ nữ thâm tím mặt mày đúng dịp 8/3 khiến mọi người xót xa, thương cảm - Ảnh: Facebook
Nghe lời bồ nhí, chồng đánh vợ nhập viện ngay dịp 8/3 - Ảnh 4
Chị T. cũng thông tin rằng chồng nghe lời bồ nhí nên mới về đánh đập mình - Ảnh: Facebook
Nghe lời bồ nhí, chồng đánh vợ nhập viện ngay dịp 8/3 - Ảnh 5
Chị cho biết mình bị đánh đến mức nhập viện nhưng người chồng vẫn không thừa nhận - Ảnh: Facebook

Sự việc sau khi được đăng tải lên Facebook đã tạo nên làn sóng bất bình trong cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bất bình trước hành động của người chồng và cảm thương cô vợ tội nghiệp.

"Ngày 8/3 người ta được chồng tặng hoa và quà, còn chị lại bị đánh đến nông nỗi này đây. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng mà", N.T. bình luận.

"Nếu đã có bằng chứng anh ta ngoại tình và vũ phu thì kiện đi chị ơi, đừng chịu đựng làm gì để khổ cả mình lẫn con", T.U. bày tỏ.

"Nhìn người ta được chồng yêu chiều, đến khi thấy mình như vậy đúng là tủi thân quá chị nhỉ. Thôi đã như vậy rồi thì cho ông chồng đi với nhân tình luôn, người như vậy chẳng nên tiếc làm gì", M.A. cho biết.

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