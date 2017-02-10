Kỳ lạ: Người phụ nữ sinh con dù chưa từng quan hệ với đàn ông

Theo thông tin do trang này đăng tải thì vào cuối năm ngoái, một bệnh t? vi ện ở Thâm Quyến đã tiếp nhận một trường hợp sinh con khá kỳ lạ. Người mẹ này luôn khẳng định mình không có bạn trai và chưa bao giờ quan hệ tình dục với bất kỳ người đàn ông nào mặc dù năm nay đã 24 tuổi. Do đó, cô cũng không biết được nguyên nhân mình mang thai và đứa bé này là con của ai.

Sau khi bé gái được sinh ra, Lin Shuping đã thương lượng với bệnh viên về việc giao đứa trẻ cho một gia đình khác chăm sóc vì gia đình cô rất nghèo và hiện cô cũng không có đủ điều kiện để nuôi con.

Khi phóng viên đến bệnh viện để thu thập thông tin thì người mẹ trẻ cho biết: “Vào ngày 16 tháng 11 năm ngoái, tôi đột nhiên ngất xỉu trong giờ làm việc. Các đồng nghiệp cho rằng tôi làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể. Nhưng sau đó, bác sĩ lại chẩn đoán rằng tôi đang mang thai vào tháng thứ 8. Lúc đấy, tôi cứ ngỡ bác sĩ chẩn đoán sai, vì từ trước đến nay tôi chưa từng quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào. Khi nghe được tin này, bố mẹ tôi cũng rất sốc”.

Khi phóng viên liên hệ để làm rõ việc Lin chưa bao giờ quan hệ với đàn ông mà mang thai thì các bác sĩ từ chối trả lời vì đây là thông tin riêng của bệnh nhân. Phía bệnh viện chỉ xác nhận đúng là hoàn cảnh của Lin rất khó khăn, họ cũng đang cố gắng liên hệ người nhà của cô ở Quảng Tây đến thanh toán tiền viện phí vì cô không có đủ khả năng chi trả.

Xoay quanh câu chuyện của Lin, có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau, một số người cho rằng Lin có thể đã xảy ra quan hệ với một người đàn ông trong lúc say rượu và nó khiến cô mang thai. Một cư dân mạng cho rằng: “cô ấy đang nói dối việc mình không quan hệ tình dục trước đó vì sợ xã hội lên án việc trở thành một bà mẹ đơn thân. Vì Trung Quốc là một quốc gia rất coi trọng trinh tiết”. Bên cạnh một số người nghi ngờ về tính chân thực của câu chuyện, nhưng nhiều người vẫn tin đây là sự thật. Một người đàn ông đã để lại bình luận trên diễn đàn rằng: “Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, vợ tôi là một y tá và đã từng đỡ đẻ cho một cô gái sinh đôi nhưng vẫn còn trinh đó thôi”.

Mặc dù đã trôi qua nhiều ngày, nhưng hiện tại việc Lin sinh con trong khi còn là trinh nữ vẫn là một điều bí ẩn đối với cư dân mạng.