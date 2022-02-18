Kịp thời cứu sống bệnh nhân COVID-19 chửa ngoài tử cung vỡ, chảy máu âm ỉ

Xã hội 18/02/2022 14:04

Phẫu thuật viên đưa camera cùng dụng cụ nội soi vào ổ bụng thấy nhiều máu cục và máu đỏ tươi, khối chửa tử cung trái đang chảy máu âm ỉ.

Theo thông tin của Sức khỏe và Đời sống, mới đây, chị L.T.H.L (28 tuổi), ở phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều vùng hạ vị kèm ra máu âm đạo, tình trạng da niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Qua kết quả thử thai và siêu âm, thầy thuốc ghi nhận một khối thai bên trái tử cung, ổ bụng có nhiều dịch, được chẩn đoán mang thai ngoài tử cung vỡ. Lập tức bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm sàng lọc, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì phát hiện dương tính.

Đánh giá đây là ca cấp cứu tối khẩn trên nền bệnh nhân COVID-19, lãnh đạo BVĐK tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo hội chẩn nhanh với các Khoa Sản, Gây mê hồi sức và Bệnh nhiệt đới, thực hiện phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung tại phòng mổ trong Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19.

Kịp thời cứu sống bệnh nhân COVID-19 chửa ngoài tử cung vỡ, chảy máu âm ỉ - Ảnh 1
Kíp phẫu thuật nội soi đã thực hiện ca mổ sau 1 giờ - Ảnh: Saostar

Sau khi cắt xong khối chửa ngoài tử cung và cầm máu, đặt dẫn lưu ổ bụng. Bệnh nhân được truyền bổ sung 500ml máu để đảm bảo an toàn, duy trì huyết động ổn định khi phẫu thuật. Ca mổ cấp cứu đã thành công cứu sống được bệnh nhân. Sau 1 ngày mổ, bệnh nhân phục hồi tích cực, đã ăn uống, nói chuyện bình thường.

BS Phạm Văn Lượng - Khoa Phụ sản, BVĐK tỉnh Quảng Ninh, trực tiếp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân L. cho biết: "Vỡ khối chửa ngoài tử cung như trường hợp bệnh nhân L. là một ca cấp cứu sản khoa rất nguy kịch, đe doạ đến tính mạng người bệnh. Nhờ có quy trình, kịch bản phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 từ trước, nên kíp mổ rất chủ động kiểm soát tình hình, tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch, đảm bảo an toàn phẫu thuật. Thật mừng khi bệnh nhân phục hồi tốt sau phẫu thuật".

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