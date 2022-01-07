Không chỉ là 'trợ thủ' đắc lực, 3 'đệ tử' vừa bị bắt tạm giam còn có mối quan hệ 'đặc biệt' với ông Lê Tùng Vân

Ông Lê Tùng Vân hiện đang sinh sống cùng bà Cao Thị Cúc và nhiều người khác mà trong đó đa phần là có cùng huyết thống với ông.

Mới đây, vào sáng ngày 7/1, theo báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại “Tịnh thất bồng lai” gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Công an cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định đều được VKS huyện Đức Hòa phê chuẩn.

Theo VietNamNet, 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương đều là con ruột của ông Lê Tùng Vân với những người phụ nữ khác nhau. Được biết, ông Vân và 3 người con bị quy vào tội danh nói trên do đã mạo danh cơ sở tu hành, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi. Ông Lê TùnG Vân là cha ruột của 3 đối tượng bị bắt tạm giam - Ảnh: Internet Theo VnExpress đưa tin trước đó, nơi được gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" vừa được đổi tên thành thiền am bên bờ vũ trụ là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Gần 10 năm trước bà Cúc đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định nơi này không phải là cơ sở Phật giáo.

Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) chuyển đến đây sống cùng với bà Cúc. Hiện, hộ bà Cúc có 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ sống với mẹ ruột và 2 trẻ được nhận nuôi 3 năm nay. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật, do đó chưa được UBND xã Hòa Khánh Tây đồng ý. Thời gian qua, những người tại tịnh thất Bồng Lai đã "lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội". Theo VOV, ngày 3/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" đối với những người ở Tịnh thất Bồng Lai. Ngày 4/1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa bắt quả tang và tổ chức khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số người sinh sống tại đây để xác định phạm vi hoạt động của các đối tượng có liên quan. Quá trình thực hiện có sự tham gia, chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa mời 14 đối tượng có liên quan tại hộ bà Cao Thị Cúc về trụ sở huyện Đức Hòa làm việc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định.

'Lật tẩy' những chiêu trò giúp Tịnh thất Bồng Lai đánh bóng tên tuổi và trục lợi từ công chúng, cái cuối cùng khiến nhiều người ngán ngẩm Tịnh thất Bồng Lai hiện đang nhận về vô vàn chỉ trích từ cộng đồng mạng khi liên tiếp bị phanh phui những lùm xùm xoay quanh câu chuyện lừa đảo, trục lợi từ thiện và loạn luân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-chi-la-tro-thu-dac-luc-3-de-tu-vua-bi-bat-tam-giam-con-co-moi-quan-he-dac-biet-voi-ong-le-tung-van-444967.html