Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm bằng dao, kéo vào vùng ngực, bụng và cổ. Bên cạnh thi thể chị T. là anh C.H.H. (45 tuổi, chồng chị T.) bị thương rất nặng, trên người cũng có nhiều vết thương do dao, kéo gây ra.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án "giết người" xảy ra tại thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hoá để điều tra vụ cặp vợ chồng thương vong tại nhà riêng.

Trước đó, lúc 8h ngày 6/2, tại nhà anh Chu Huy Hưng (SN 1978) ở thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá), người dân phát hiện chị Chu Thị Thắng (SN 1978, là vợ anh Hưng) đã tử vong. Nằm bên cạnh thi thể chị Thắng là anh Hưng bị thương nặng, bất tỉnh.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1 dao phay, 1 dao gọt hoa quả và 1 kéo, trên sàn nhà có nhiều vết máu.

Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ án - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trên thi thể chị Thắng có nhiều vết đâm bằng dao, kéo vào vùng ngực, bụng và cổ. Còn anh Hưng bị thương rất nặng, trên người cũng có nhiều vết thương do dao, kéo gây ra.

Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường và ghi nhận bên cạnh các nạn nhân có 1 con dao phay, 1 con dao gọt hoa quả, và 1 kéo, tất cả đều dính máu.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể chị T. cho người thân mai táng. Còn anh C.H.H. hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.

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