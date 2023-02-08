Khởi tố vụ án mạng kinh hoàng ở Thanh Hóa: Vợ chết với nhiều vết đâm, chồng bị thương nặng tại nhà riêng

Xã hội 08/02/2023 08:50

Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm bằng dao, kéo vào vùng ngực, bụng và cổ. Bên cạnh thi thể chị T. là anh C.H.H. (45 tuổi, chồng chị T.) bị thương rất nặng, trên người cũng có nhiều vết thương do dao, kéo gây ra.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án "giết người" xảy ra tại thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hoá để điều tra vụ cặp vợ chồng thương vong tại nhà riêng.

Trước đó, lúc 8h ngày 6/2, tại nhà anh Chu Huy Hưng (SN 1978) ở thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá), người dân phát hiện chị Chu Thị Thắng (SN 1978, là vợ anh Hưng) đã tử vong. Nằm bên cạnh thi thể chị Thắng là anh Hưng bị thương nặng, bất tỉnh.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1 dao phay, 1 dao gọt hoa quả và 1 kéo, trên sàn nhà có nhiều vết máu.

Khởi tố vụ án mạng kinh hoàng ở Thanh Hóa: Vợ chết với nhiều vết đâm, chồng bị thương nặng tại nhà riêng - Ảnh 1
Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ án - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trên thi thể chị Thắng có nhiều vết đâm bằng dao, kéo vào vùng ngực, bụng và cổ. Còn anh Hưng bị thương rất nặng, trên người cũng có nhiều vết thương do dao, kéo gây ra.

Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường và ghi nhận bên cạnh các nạn nhân có 1 con dao phay, 1 con dao gọt hoa quả, và 1 kéo, tất cả đều dính máu.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể chị T. cho người thân mai táng. Còn anh C.H.H. hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.

Án mạng kinh hoàng tại Thanh Hóa: Vợ bị 15 vết đâm tử vong, chồng nguy kịch với khoảng 30 nhát đâm

Án mạng kinh hoàng tại Thanh Hóa: Vợ bị 15 vết đâm tử vong, chồng nguy kịch với khoảng 30 nhát đâm

Ngày 6/2, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong tại thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ vợ chết chồng bị thương nặng vợ chồng thương vong tại nhà riêng đôi vợ chồng thương vong

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?