Cháu Đ. là F0 đến khám bệnh nhưng bác sĩ P. không sàng lọc điều tra yếu tố dịch tễ của bệnh nhân. Từ đó, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 24/8, Công an tỉnh Cà Mau, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi đã ra quyết định khởi tố vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra vào ngày 16 và 17/8/2021 tại ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi theo quy định tại khoản 1, điều 360 Bộ luật Hình sự.

Vụ án này liên quan đến một bác sĩ thực hiện không đúng chức trách trong việc khám chữa bệnh và sàng lọc bệnh nhân COVID-19 gây ra nhiều trường hợp thành F1, F2 trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hàng ngày bác sĩ L.H.P. tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân tại nhà riêng nhưng không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh. Vào ngày 16/8 và 17/8, khi cháu Đ. (SN 2010, ngụ ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi) có biểu hiện nôn, ói và được gia đình chở đến phòng khám của bác sĩ P. ở ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng.

Công an khởi tố để điều tra làm rõ trách nhiệm để dịch bệnh lây lan, trong đó liên quan đến một vị bác sĩ ở Đầm Dơi - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tại đây, bác sĩ P. đã trực tiếp khám, bán và tiêm thuốc điều trị bệnh cho cháu Đ., nhưng chưa sàng lọc, điều tra yếu tố dịch tễ của bệnh Covid-19 để báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra và ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Hiện, cháu Đ. là F0.

Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thanh Tùng, bác sĩ P. đã không thực hiện đủ vai trò, trách nhiệm của mình. Cụ thể, thực hiện hành vi bị cấm trong lĩnh vực y tế về khám chữa bệnh, không sàng lọc tư vấn, không thực hiện đầy đủ khuyến cáo của Bộ Y tế về các yếu tố dịch tễ có liên quan đến bệnh nhân Đ.

Từ đó, dẫn đến hậu quả không phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng bệnh của Đ., để dịch bệnh lây lan trên địa bàn xã Ngọc Chánh và xã Thanh Tùng của huyện Đầm Dơi. Bản thân bác sĩ P. hiện là F1 được cách ly y tế tập trung và liên quan đến 84 trường hợp F2.

Bị đưa đi cách ly, F1 ngang tàng vác rựa đe dọa khiến lực lượng truy vết F0 hoảng loạn bỏ chạy Khi tổ y tế thực hiện truy vết F0, hướng dẫn cho gia đình F1 đi cách ly thì người đàn ông bất ngờ cầm cây rựa tấn công khiến tổ công tác bỏ chạy.

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