Bình Dương: Chuyển 17.000 F0 ở TX. Tân Uyên và TP. Thuận An đến các địa phương lân cận để nhường chỗ cho F0 mới trong quá trình xét nghiệm diện rộng

Xã hội 23/08/2021 14:13

Hơn 17.000 F0 ở TX. Tân Uyên và TP. Thuận An sẽ được di chuyển đến các địa phương khác cách ly, điều trị để nhường chỗ cho F0 mới trong quá trình xét nghiệm diện rộng ở hai địa phương trên.

Theo thông tin của Tiền Phong, ngày 23/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp vận chuyển, tiếp nhận, cách ly, điều trị F0 trên địa bàn TX. Tân Uyên và TP. Thuận An.

​Trong những ngày qua, tại 2 địa phương này ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao. Do đó, Bình Dương đã thực hiện biện pháp mạnh "khóa chặt, đông cứng”. Bên cạnh việc cung cấp lương thực, thực phẩm tại chỗ cho hơn 700.000 dân tại 11 phường thuộc TX. Tân Uyên và TP. Thuận An, lực lượng chức năng còn tiến hành xét nghiệm diện rộng cả ngày lẫn đêm trong 5 ngày liên tiếp.

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​Trong những ngày qua, tại TX. Tân Uyên và TP. Thuận An ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao - Ảnh: Tiền Phong

Nhận định trong quá trình xét nghiệm diện rộng sẽ có thêm nhiều F0 nên UBND tỉnh Bình Dương đã giao cho các địa phương như TP. Thủ Dầu Một, TX. Bến Cát, huyện Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo và huyện Bắc Tân Uyên bảo đảm nhân lực để tiếp nhận cách ly, điều trị tạm thời 17.000 ca F0 chuyển về (TP. Thuận An 10.000 ca F0; TX Tân Uyên 7.000 ca F0) để nhường chỗ cho F0 mới ghi nhận.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn UBND các huyện, thị, thành phố rà soát, kiểm tra, bổ sung camera và đảm bảo kết nối 24/7 để quan sát công tác thực hiện phòng, chống dịch trong các khu cách ly, điều trị tập trung theo quy định.

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Bệnh nhân F0 đang điều trị tại Bình Dương - Ảnh: Tiền Phong

Bên cạnh, Công an tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự và các đơn vị liên quan chỉ đạo tăng cường công tác an ninh, an toàn trong quá trình xét nghiệm sàng lọc, vận chuyển và cách ly điều trị.

Bộ Chỉ huy Quân sự chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phương tiện, điều phối chuyển các trường hợp F0 phát hiện tại 11 phường của hai địa phương cách ly, điều trị theo quy định (ưu tiên chuyển 50% F0 lắp đầy tuyến tỉnh trước, số còn lại địa phương đảm nhận).

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