Khoe ảnh thay đổi sau nhiều năm, mẹ đơn thân từng bị miệt thị vì ngoại hình hứng chỉ trích: ‘Đẹp nhân tạo mà cứ làm quá’

Xã hội 18/01/2019 16:14

Khoe ảnh thay đổi sau nhiều năm, người mẹ đơn thân từng bị một số người miệt thị vì ngoại hình xấu xí khiến nhiều chị em phải ghen tỵ. Tuy nhiên, có không ít người cho rằng chị nên ngưng sống ảo vì đó chỉ là nét đẹp nhân tạo.

Thời gian gần đây, trào lưu "Thử thách 10 năm" được cộng đồng mạng hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Không đứng ngoài cuộc, bà mẹ đơn thân Duyên Phạm - người từng khóc trên livestream vì bị xúc phạm về ngoại hình - đã đăng ảnh của mình trên mạng xã hội. Nhiều chị em tỏ ra bất ngờ với sự thay đổi quá lớn của chị chỉ sau vài năm. 

Chị Duyên vui vẻ chia sẻ: “Em cũng hưởng ứng hot trend #10yearschallenge” kèm theo hai bức ảnh chụp vào 2015 (bên trái) và 2019 (bên phải).

Khoe ảnh thay đổi sau nhiều năm, mẹ đơn thân từng bị miệt thị vì ngoại hình hứng chỉ trích: ‘Đẹp nhân tạo mà cứ làm quá’ - Ảnh 1
Sự thay đổi của chị Duyên sau 4 năm khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh những lời chúc phúc, khen ngợi thì cũng có không ít người chê bai, chỉ trích bà mẹ đơn thân.

Người dùng Facebook tên Q.A viết: “Chị phải chơi ảnh này chứ, đừng sống ảo nữa mà, vẻ đẹp nhân tạo mà cứ làm quá”, kèm theo đó là hai bức ảnh ghi lại khoảnh khắc chị Duyên khóc trên livestream.

Khoe ảnh thay đổi sau nhiều năm, mẹ đơn thân từng bị miệt thị vì ngoại hình hứng chỉ trích: ‘Đẹp nhân tạo mà cứ làm quá’ - Ảnh 2
Chị Duyên bị chỉ trích vì sống ảo - Ảnh: FBNV

Dù bị xúc phạm nhưng chị vẫn bình tĩnh đáp trả: “Thà đẹp nhân tạo hơn xấu tự nhiên. Đẹp để có nhiều cơ hội đến với mình thuận lợi còn hơn xấu mà phải chật vật lo cơm ăn từng bữa. Chị sẽ không hối hận và cũng không có gì là ảo. Cuộc đời ngắn ngủi, mình sống cho bản thân chứ không phải để làm hài lòng hết thiên hạ. Có người đồng ý, một số trái ý là chuyện bình thường”.

Bình luận phản bác của chị Duyên nhận được đông đảo sự đồng tình từ cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Mọi người cho rằng ai cũng có quyền làm đẹp cho mình. Điều đó sẽ giúp chúng ta tự tin, hạnh phúc hơn. 

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Chỉ vì xấu xí mà bà mẹ đơn thân Duyên Phạm từng bị không ít người miệt thị, trong đó có cả chồng và gia đình chồng cũ.

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