Khi đang ăn lẩu, bình gas mini đột nhiên phát nổ, người đàn ông bị bỏng nặng vùng mặt và cổ

Xã hội 11/11/2021 15:43

Khi đang ăn lẩu bằng bếp gas mini thì trong quá trình thay bình gas mới, bình gas đột nhiên phát nổ.

Theo VTV đưa tin, Bệnh viện đa khoa Quang Bình (Hà Giang) cho biết, vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 33 tuổi, bị bỏng biến dạng mặt cổ và cánh tay phải do bình gas mini phát nổ.

Được biết, khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng đau đớn dữ dội, vùng tổn thương mảng đỏ, đen phỏng nước loét trợt da gây đau nhức nhiều chảy dịch vùng đầu mặt cổ ngực, vùng cánh cẳng bàn tay phải.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhân bỏng độ II, III, diện tích 16% vùng đầu mặt cổ ngực, cánh cẳng bàn tay phải. Bệnh nhân được xử trí chống sốc, giảm đau, rửa và băng tổn thương bỏng ngay sau đó.

Khi đang ăn lẩu, bình gas mini đột nhiên phát nổ, người đàn ông bị bỏng nặng vùng mặt và cổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo gia đình bệnh nhân kể lại, khi đang ăn lẩu bằng bếp gas mini thì trong quá trình thay bình gas mới vào bếp thì bình gas đột nhiên phát nổ. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình chưa xử trí gì và lập tức đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu.

Bình gas mini đã được quy định rất rõ là chỉ sử dụng một lần. Tuy nhiên, việc tái sử dụng bình gas mini đã trở nên phổ biến ở nhiều nơi, không đảm bảo các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Các bác sĩ khuyến cáo: Người dân cần thận trọng khi sử dụng bình gas. Nên chọn và mua các loại bình gas, bếp gas có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không nên mua và sử dụng các sản phẩm trôi nổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

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