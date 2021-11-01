Chín lần tăng liên tục trong năm, giá gas vượt kỷ lục 500 nghìn đồng/bình với loại 12kg

Xã hội 01/11/2021 09:25

Từ hôm nay (1/11), mỗi bình gas loại 12 kg sẽ tăng thêm 17.000 đồng, kéo theo giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng lên tới 500.000 đồng/bình.

The Vietnamnet đưa tin, nhiều công ty kinh doanh gas đầu mối đồng loạt công bố giá bán lẻ gas từ ngày 1/11 với mức tăng 1.417 đồng/kg (đã có VAT). Như vậy, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng sẽ tăng thêm 17.000 đồng/bình 12 kg. Giá các loại bình gas 6kg, 45kg, 50kg cũng tăng thêm lần lượt 8.500 đồng, 64.000 đồng và 71.000 đồng/bình.

Cụ thể, theo thông báo của Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương, từ 1/11, giá gas Pacific Petro, City Petro, Vimexco Gas tăng 17.000 đồng/bình loại 12 kg và tăng 64.5000 đồng/bình loại 45 kg. Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tối đa là 501.000 đồng/bình 12kg, 536.000 đồng bình nhựa VIP/12kg và 1.877.500 đồng/bình 45 kg.

Còn Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) thông tin: Từ ngày 1/11, giá gas tăng 17.000 đồng/bình 12 kg, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 478.500 đồng/bình 12kg.

Chín lần tăng liên tục trong năm, giá gas vượt kỷ lục 500 nghìn đồng/bình với loại 12kg - Ảnh 1
Gas bán lẻ trong nước đã tăng lần thứ 9 trong năm nay - Ảnh: Tuổi trẻ

Đây là tháng thứ 9 trong năm nay giá gas tăng. Còn tính từ tháng 6, giá gas đã 6 lần tăng liên tiếp. Cụ thể, vào tháng 6, giá gas bán lẻ trong nước đã quay đầu tăng giá với mức tăng là 14.000 đồng/bình 12kg. Và đến tháng 7/2021, giá gas tiếp tục tăng 30.000 đồng/bình 12kg. Sang tháng 8, giá gas bán lẻ được điều chỉnh tăng thêm 12.000 đồng/bình 12kg.

Đến tháng 9, giá gas tăng thêm 2.500 đồng/bình 12 kg. Tới tháng 10, mỗi bình gas loại 12 kg sẽ tăng thêm 42.000 đồng. Và đến tháng 11 này, mỗi bình gas loại 12 kg sẽ tăng thêm 17.000 đồng, kéo theo giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng lên tới 500.000 đồng/bình.

Lý giải nguyên nhân vì sao giá gas tháng 11 tăng mạnh, các đơn vị kinh doanh gas cho biết, giá giao dịch gas trên thị trường thế giới giao theo hợp đồng tháng 11 tăng tới 52,5 USD/tấn so với tháng 10, ở mức bình quân 850 USD/tấn. Do đó, các đơn vị kinh doanh gas trong nước phải điều chỉnh tăng giá gas bán lẻ.

Giá gas trong nước hiện phụ thuộc vào diễn biến giá gas thế giới do nguồn cung nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ.

Trao đổi với Tuổi trẻ, ông Lê Quang Tuấn - phó giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho hay, giá nhiên liệu trên thế giới tăng bởi nhu cầu sử dụng gas sưởi ấm mùa đông tăng mạnh, trong khi các mỏ khí trên thế giới hiện gặp áp lực bởi tình hình thiên tai, dịch bệnh khiến sản lượng khai thác chỉ đạt 70% so với trước khiến nguồn cung khan hiếm. Thời gian qua gas tăng khiến sức tiêu thụ chậm, người dân có phần chuyển sang dùng điện, các hàng quán dù phục hồi nhưng mức độ vẫn chậm.

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