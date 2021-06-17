Khẩn: Cách ly siêu thị BigC Đồng Nai từ 5h ngày 17/6

Xã hội 17/06/2021 11:01

Siêu thị Big C Đồng Nai được cách ly 21 ngày từ 5h ngày 17/6 để phòng chống dịch Covid-19.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Duy Tân, phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, vừa ký và ban hành quyết định khoanh vùng cách ly khu vực siêu thị BigC Đồng Nai (khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) trong thời gian 21 ngày, bắt đầu từ 5h sáng 17/6.

Song song đó, quyết định thành lập 5 chốt cách ly tại các cổng ra vào của siêu thị BigC Đồng Nai. Các chốt này hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 5h sáng 17/6 cho đến khi có thông báo giải thể. Thành phần mỗi chốt gồm lực lượng công an, quân sự phường và các cơ quan, đơn vị liên quan.

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Việc khoanh vùng cách ly do có liên quan một ca dương tính đến siêu thị BigC Đồng Nai mua sắm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhiệm vụ của các chốt để thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị 09 của chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bố trí người thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể theo quy định tại các chốt đảm bảo an ninh, an toàn; kiểm soát, ngăn chặn việc di chuyển tại khu vực lập chốt; thống kê danh sách theo dõi, cập nhật tình hình dịch tễ, kiểm tra thân nhiệt… và tất cả các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực, không để phát sinh sự cố lây lan trong cộng đồng.

 

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Siêu thị BigC đã được khoanh vùng, cách ly 21 ngày - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Đồng thời, xử lý, đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành. Mọi trường hợp ngăn cản, chống lại hoạt động của người thi hành công vụ tại các chốt sẽ được xem xét xử lý theo đúng quy định.

UBND TP.Biên Hòa giao công an phối hợp quân sự TP có phương án điều động nhân lực để hỗ trợ UBND phường Long Bình Tân trong việc đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, kiểm soát, cách ly, phục vụ tốt công tác phòng chống dịch. Phòng y tế và Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa có phương án điều động nhân lực và hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ...

Theo đó, việc khoanh vùng cách ly do có liên quan một ca dương tính tại phường Bình Thắng, TP.Dĩ An, Bình Dương đến siêu thị BigC Đồng Nai mua sắm.

Liên quan vụ việc, ngay trong sáng nay 17/6, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.Biên Hòa sẽ họp khẩn cùng các sở ngành liên quan để bàn giải pháp xử lý.

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