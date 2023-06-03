Kết quả xổ số 2/6: Vietlott lại có vé trúng giải Jackpot gần 16 tỷ đồng

Xã hội 03/06/2023 17:42

Tối 2/6, Vietlott công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình xổ số Mega 6/45 trúng Jackpot trị giá 15,8 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1050 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào chiều tối nay (2/6), Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 15.897.330.000 đồng. 

Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1050 của sản phẩm Mega 6/45 là: 03 - 11 - 14 - 19 - 21 - 43.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Kết quả xổ số 2/6: Vietlott lại có vé trúng giải Jackpot gần 16 tỷ đồng - Ảnh 1
 Tìm thấy vé số trúng độc đắc Vietlott gần 16 tỷ đồng - Ảnh: VietNamNet

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoảng tiền gần 1,6 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc trên sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 14,4 tỷ đồng.   

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1050 của sản phẩm Mega 6/45, ngoài giải Jackpot với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng, Vieltott còn tìm ra 16 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 991 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 15.166 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Người trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần loại hình xổ số Mega 6/45 của Vietlott có vé 4 trúng giải Jackpot. Cụ thể, ngày 26/5 có 3 vé cùng trúng với tổng số tiền hơn 75 tỷ đồng. Đến ngày 2/6, thị trường ghi nhận vé số Mega 6/45 có thêm 1 vé trúng 15,8 tỷ đồng.

Theo giới kinh doanh xổ số, sau khi 3 vé Mega 6/45 cùng trúng giải Jackpot, số tiền giải này tăng chưa nhiều, sức mua vé rất yếu. Tuy nhiên, do Mega 6/45 là loại hình xổ số ngẫu nhiên nên vẫn có vé trúng giải Jackpot dù số lượng vé bán ra không nhiều.   

 

 

Kết quả xổ số 20/5: Vietlott thông báo đã có người may mắn rinh giải thưởng tiền tỷ gần 5 tỷ đồng

Kết quả xổ số 20/5: Vietlott thông báo đã có người may mắn rinh giải thưởng tiền tỷ gần 5 tỷ đồng

Trong kỳ quay lần này, giải Jackpot 1 trị giá hơn 34,4 tỷ đồng, không tìm ra được người may mắn trúng giải nhưng Vietlott đã tìm thấy tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 2, giải thưởng trị giá 4.661.644.750 đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   kết quả xổ số Vietlott giải Jackpot 1 giải Jackpot 2

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 59 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 59 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt