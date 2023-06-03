Kết quả xổ số 2/6: Vietlott lại có vé trúng giải Jackpot gần 16 tỷ đồng

Tối 2/6, Vietlott công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình xổ số Mega 6/45 trúng Jackpot trị giá 15,8 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1050 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào chiều tối nay (2/6), Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 15.897.330.000 đồng.

Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1050 của sản phẩm Mega 6/45 là: 03 - 11 - 14 - 19 - 21 - 43.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Tìm thấy vé số trúng độc đắc Vietlott gần 16 tỷ đồng - Ảnh: VietNamNet

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoảng tiền gần 1,6 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc trên sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 14,4 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1050 của sản phẩm Mega 6/45, ngoài giải Jackpot với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng, Vieltott còn tìm ra 16 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 991 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 15.166 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Người trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần loại hình xổ số Mega 6/45 của Vietlott có vé 4 trúng giải Jackpot. Cụ thể, ngày 26/5 có 3 vé cùng trúng với tổng số tiền hơn 75 tỷ đồng. Đến ngày 2/6, thị trường ghi nhận vé số Mega 6/45 có thêm 1 vé trúng 15,8 tỷ đồng.

Theo giới kinh doanh xổ số, sau khi 3 vé Mega 6/45 cùng trúng giải Jackpot, số tiền giải này tăng chưa nhiều, sức mua vé rất yếu. Tuy nhiên, do Mega 6/45 là loại hình xổ số ngẫu nhiên nên vẫn có vé trúng giải Jackpot dù số lượng vé bán ra không nhiều.

Kết quả xổ số 20/5: Vietlott thông báo đã có người may mắn rinh giải thưởng tiền tỷ gần 5 tỷ đồng Trong kỳ quay lần này, giải Jackpot 1 trị giá hơn 34,4 tỷ đồng, không tìm ra được người may mắn trúng giải nhưng Vietlott đã tìm thấy tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 2, giải thưởng trị giá 4.661.644.750 đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ket-qua-xo-so-26-vietlott-lai-co-ve-trung-giai-jackpot-gan-16-ty-ong-588674.html