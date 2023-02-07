Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 7/2, Ban An toàn giao thông tỉnh Điện Biên cho biết, vào 22h30 ngày 6/2, trên Quốc Lộ 279 tại xã Ẳng Tơ (huyện Mường Ẳng, Điện Biên) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 6 người bị thương.

Cụ thể vào thời gian trên, xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger biển số 37C-228.89 (trên xe có 4 người), do lái xe Phần Văn Nghệ điều khiển, va chạm với xe mô tô không có biển số (trên xe có 2 thiếu niên). Sau đó ô tô lật đè vào 2 xe mô tô khác (trên 2 xe có 3 thiếu niên đều là người dân tộc Thái, trú tại xã Ẳng Tơ).