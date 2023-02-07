Điện Biên: Bị ô tô bán tải tông liên hoàn rồi lật đè, 3 thiếu niên tử vong thương tâm

Xã hội 07/02/2023 10:02

Vào đêm ngày 6/2, một vụ tai nạn giao thông giữa một xe bán tải và ba xe máy xảy ra trên QL 279 thuộc địa phận huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên khiến 3 thiếu niên tử vong, 6 người bị thương hiện đang được cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 7/2, Ban An toàn giao thông tỉnh Điện Biên cho biết, vào 22h30 ngày 6/2, trên Quốc Lộ 279 tại xã Ẳng Tơ (huyện Mường Ẳng, Điện Biên) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 6 người bị thương.

Cụ thể vào thời gian trên, xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger biển số 37C-228.89 (trên xe có 4 người), do lái xe Phần Văn Nghệ điều khiển, va chạm với xe mô tô không có biển số (trên xe có 2 thiếu niên). Sau đó ô tô lật đè vào 2 xe mô tô khác (trên 2 xe có 3 thiếu niên đều là người dân tộc Thái, trú tại xã Ẳng Tơ).

Điện Biên: Bị ô tô bán tải tông liên hoàn rồi lật đè, 3 thiếu niên tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người chết và 4 người khác bị thương - Ảnh: VTC News
Điện Biên: Bị ô tô bán tải tông liên hoàn rồi lật đè, 3 thiếu niên tử vong thương tâm - Ảnh 2
Ô tô này tiếp tục mất lái, lật nghiêng đè vào 3 người đi trên 2 xe mô tô khác - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ VTC News, vụ tai nạn làm 3 người chết là L.V.N. (17 tuổi), Q.V.H. (15 tuổi) và L.V.T. (15 tuổi), 2 thiếu niên khác bị thương nặng và 4 người trên ô tô bị thương nhẹ.

Hiện tại, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Công an, Sở Giao thông Vận tải và chính quyền địa phương đang có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường và thăm hỏi chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Điện Biên: Bị ô tô bán tải tông liên hoàn rồi lật đè, 3 thiếu niên tử vong thương tâm - Ảnh 3
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau khi nắm thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, phân công Phó chủ tịch chuyên trách tổ chức đoàn công tác của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cùng các cơ quan thành viên liên quan đến hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ việc.

 

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