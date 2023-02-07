Bình Định: Bé gái 3 tuổi mất tích khi đang chơi ở sân nhà, phát hiện đôi dép ở bờ biển

Xã hội 07/02/2023 06:47

Bé gái 3 tuổi mất tích là cháu N.T.K.D, ở thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Ông Trần Lâm, Chủ tịch UBND xã Hoài Hải cho biết, khoảng 16h ngày 5/2, sau khi tắm xong, bé N.T.K.D được bà nội để ở ngoài sân chơi rồi quay vào nhà. Ít phút sau quay trở ra thì không thấy cháu D đâu. Người nhà và hàng xóm tìm kiếm nhưng không thấy bé.

Bình Định: Bé gái 3 tuổi mất tích khi đang chơi ở sân nhà, phát hiện đôi dép ở bờ biển - Ảnh 1
Đôi dép của bé N.K.D. được tìm thấy tại bờ biển - Ảnh: Báo Công an nhân dân
Bình Định: Bé gái 3 tuổi mất tích khi đang chơi ở sân nhà, phát hiện đôi dép ở bờ biển - Ảnh 2
Người dân địa phương tập trung mong chờ tin tức của cháu - Ảnh: Báo Dân Trí

Đến 16h50 cùng ngày, phát hiện đôi dép của bé D tại khu vực bờ biển gần nhà cùng nhiều dấu chân hướng xuống biển nghi của cháu nên đã trình báo cơ quan chức năng.

 

“Sau khi phát hiện đôi dép của bé N.K.D. ở bờ biển, UBND xã Hoài Hải đã triển khai lực lượng tìm kiếm. Nhưng do sóng lớn nên không thể lặn tìm kiếm ngay được. Đến sáng 6/2 chính quyền địa phương đã liên hệ với xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ để xin hỗ trợ 6 thợ lặn giỏi nỗ lực tìm kiếm bé”, ông Lâm nói.

Bình Định: Bé gái 3 tuổi mất tích khi đang chơi ở sân nhà, phát hiện đôi dép ở bờ biển - Ảnh 3
Huy động tàu thuyền tìm kiếm cháu bé mât tích - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi nhận được tin báo, ông Trần Lâm, Chủ tịch UBND xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, địa phương đã huy động lực lượng chức năng trích xuất dữ liệu các camera an ninh ở xã, qua đó đã loại trừ việc cháu bé bị bắt cóc, tạo hiện trường giả.

Hiện tại, lực lượng chức năng xã Hoài Hải đang tiếp tục huy động tàu thuyền để tìm kiếm bé gái mất tích.

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