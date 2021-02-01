Tính đến hiện tại, Sở Y tế Hà Nội đã rà soát hơn 12.000 người dân Hà Nội có đi qua vùng dịch của tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.

Theo thông tin từ Sở Y tế, có hơn 12.000 người Hà Nội đi qua vùng dịch của tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh (trong khoảng thời gian có thể lây lan nhiễm COVID-19). Hiện cơ quan chức năng đã tăng cường xét nghiệm toàn bộ người từ vùng dịch về, quyết tâm dập dịch trước Tết Tân Sửu 2021.

Theo báo cáo, tính đến 17 giờ ngày 31/1/2021, trên địa bàn quận có 8 ca dương tính (F0). Liên quan đến các trường hợp F0, qua điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc (Fl, F2, F3), ngành y tế đã xác định được 643 trường hợp, trong đó có 73 người thuộc diện F1 đã được cách ly theo quy định; 259 người thuộc diện F2 được UBND phường ban hành quyết định cách ly tại nhà và 311 người thuộc diện F3 đã được hướng dẫn tự cách ly, theo dõi sức khỏe.

Hơn 12.000 người Hà Nội đi qua ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh trong thời gian có khả năng lây nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Riêng tại trường Tiểu học Xuân Phương đã cách ly 57 học sinh, 11 giáo viên và 47 phụ huynh đi theo trông con. Theo thông tin từ Thành ủy Hà Nội, rất may mắn là tới chiều 31/1 kết quả xét nghiệm, tất cả các trường hợp tại tiểu học Xuân Phương đều âm tính.

Quận Nam Từ Liêm đang thần tốc điều tra các trường hợp từ vùng dịch (Quảng Ninh, Hải Dương và các vùng dịch khác) về địa bàn quận; 543 người đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Sở Y tế, quận Nam Từ Liêm tăng cường năng lực xét nghiệm cho học sinh, giáo viên và các phụ huynh học sinh đang cách ly tại trường tiểu học Xuân Phương, nhanh chóng có kết quả xét nghiệm lần 2. Bên cạnh đó quận Nam Từ Liêm cần có kế hoạch tổ chức đón Tết xa nhà cho các giáo viên, học sinh, phụ huynh đang cách ly tại đây.

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