Học sinh lớp 3 tử vong do ngã trước cửa phòng học: Hé lộ nguyên nhân cái chết thương tâm

Xã hội 11/09/2019 09:56

Liên quan đến vụ học sinh tiểu học tử vong ngay cửa lớp học ở Quảng Ninh, cơ quan chức năng đã bước đầu xác định được nguyên nhân.

Mới đây, trao đổi với báo chí, cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã có kết quả khám nghiệm ban đầu về nguyên nhân tử vong của bé N.T.T (sinh năm 2011, trú tổ 4, khu Nam Thạch A, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả). 

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả tiếp nhận tin báo về việc một học sinh tiểu học tử vong tại trường. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an và các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

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Trường tiểu học xảy ra vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Trí thức trẻ, vào khoảng 7 giờ 10 phút cùng ngày, bé T. đến lớp học tiết buổi sáng tại phòng học số 9, tầng 2 thuộc khu nhà ba tầng thuộc Trường Tiểu học Cẩm Thạch và chơi với bạn cùng lớp trước giờ vào học.

Trong khi rượt nhau với bạn, bé T. ngã ngửa ra phía sau, đầu đập xuống nền lớp học. Mặc dù các giáo viên và học sinh trong lớp đã tiến hành sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân bé trai tử vong là do gãy đốt sống cổ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn thương tâm này.

Hàng xóm kể lại giây phút bé trai 10 tuổi bị người thân chém đứt lìa bàn tay: “Lúc tôi đi tìm tay thằng bé, nó vẫn tỉnh và kêu đau lắm...”

Hàng xóm kể lại giây phút bé trai 10 tuổi bị người thân chém đứt lìa bàn tay: “Lúc tôi đi tìm tay thằng bé, nó vẫn tỉnh và kêu đau lắm...”

Vụ việc bác ruột dùng dao chém đứt lìa bàn tay cháu ở Bắc Giang khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Theo người thân và hàng xóm cạnh hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc chỉ kịp nghe tiếng kêu cứu thất thanh của người bố, khi chạy sang thì thấy bàn tay cháu bé đã đứt lìa.

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Từ khóa:   Quảng Ninh bé trai tử vong tai nạn thương tâm

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