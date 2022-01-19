Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chỉ trích mẹ bé 8 tuổi: “Mẹ bé hành xử tệ, tôi đã sai khi chiến đấu giùm họ”

Xã hội 19/01/2022 17:23

Hoa hậu Phương Lê gây nên nhiều tranh cãi khi có động thái trách móc, chỉ trích phía gia đình mẹ bé 8 tuổi bị người tình của bố bạo hành tử vong.

Thời gian vừa qua, hoa hậu Phương Lê là một trong số những người rất tích cực lên tiếng đòi công bằng cho bé N.T.V.A (8 tuổi) bị người tình của bố bạo hành tử vong. Không những vậy, nàng hậu trước đó còn tuyên bố sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho gia đình mẹ bé V.A. để theo đuổi vụ án. Tuy nhiên, gia đình chỉ gửi lời cảm ơn và chưa nhận hỗ trợ này từ Phương Lê.

Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chỉ trích mẹ bé 8 tuổi: “Mẹ bé hành xử tệ, tôi đã sai khi chiến đấu giùm họ” - Ảnh 1

Tuy nhiên, Phương Lê mới đây bất ngờ “quay xe” khi lên tiếng trách móc mẹ bé V.A. Những phát ngôn và động thái của Phương Lê ngay lập tức gây nên rất nhiều tranh cãi. Theo đó, trên trang cá nhân, cô cho chia sẻ một dòng trạng thái dài với ý trách móc, chỉ trích mẹ bé V.A. vì không lên tiếng trước truyền thông và cộng đồng vì con gái.

Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chỉ trích mẹ bé 8 tuổi: “Mẹ bé hành xử tệ, tôi đã sai khi chiến đấu giùm họ” - Ảnh 2
Bác ruột bé V.A. thay mặt mẹ ruột nói lên quan điểm khi bị chỉ trích không lên tiếng bảo vệ con gái (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, sự việc bắt nguồn từ việc mới đây, bác ruột của bé V.A. - bà Nguyễn Thị Thanh Loan đã thay mặt gia đình chia sẻ quan điểm của mẹ bé V.A. Trước những ý kiến chỉ trích vì mẹ bé V.A. không mạnh mẽ lên tiếng cho con gái, bà Loan cho biết mẹ bé hiện chỉ tập trung vào làm việc với luật sư và cơ quan điều tra. Bà cho rằng mỗi người có một cách thể hiện khác nhau và việc mẹ bé V.A. không lên tiếng trước cộng đồng không có nghĩa là mẹ bé đang yếu đuối và không muốn bảo vệ con.

Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chỉ trích mẹ bé 8 tuổi: “Mẹ bé hành xử tệ, tôi đã sai khi chiến đấu giùm họ” - Ảnh 3
Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chỉ trích mẹ bé 8 tuổi: “Mẹ bé hành xử tệ, tôi đã sai khi chiến đấu giùm họ” - Ảnh 4

Tin nhắn mẹ bé V.A. cho biết sẽ “không bị ảnh hưởng bởi những chỉ trích tiêu cực”. (Ảnh FBNV)

 Tuy nhiên, việc này bất ngờ khiến Phương Lê “nổi giận đùng đùng”. Cô viết: “Vậy là chúng ta chiến đấu thời gian qua vì họ là mù quáng rồi cả nhà ơi. Vì chính tôi chiến đấu một mất một còn, kể cả khi bị hăm dọa tới con tôi, sao họ có thể nghĩ về chúng ta như thế?”

Phương Lê cho rằng mẹ bé V.A. cần phải lên tiếng trước cộng đồng về vụ việc của con gái thay vì im lặng như vậy: “Tôi và mọi người kêu gào cho cả thế giới biết là đã sai cách họ muốn sao? Hãy lặng lẽ như vậy mới là điều họ muốn? Vậy thì việc chúng ta kêu gào đã bị xem thường rồi? Cộng đồng đâu có ai kêu người mẹ đấm ngực nói mình sai. Đâu ai nỡ làm vậy! Nhưng người mẹ lên tiếng nhờ cộng đồng chung tay thì điều đó đâu có gì phải ngại khi tất cả chúng ta kêu gào đòi công bằng cho con bé?” - cô viết.

Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chỉ trích mẹ bé 8 tuổi: “Mẹ bé hành xử tệ, tôi đã sai khi chiến đấu giùm họ” - Ảnh 5
Phương Lê chỉ trích gia đình mẹ bé V.A. (Ảnh chụp màn hình)

Nàng hậu viết thêm: “Đây là một cách hành xử rất tệ của bên mẹ bé với cộng đồng. Thật xúc phạm! Đọc status của chị, Phương Lê thấy mình sai và ngu ngốc khi gào lên chiến đấu một mất một còn. Xin lỗi, quá xin lỗi".

Quan điểm này của Phương Lê hiện đang gây ra ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng không biết nàng hậu đang lấy tư cách gì để chỉ trích cách bảo vệ con của mẹ bé V.A. Dưới bình luận, cộng đồng mạng không mấy ủng hộ với hành động này của Phương Lê và cho rằng cô không nên lên tiếng về việc của gia đình bé V.A. nữa.

Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chỉ trích mẹ bé 8 tuổi: “Mẹ bé hành xử tệ, tôi đã sai khi chiến đấu giùm họ” - Ảnh 6
Phương Lê từng gây tranh cãi khi công khai cận mặt bé V.A. lúc qua đời (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, Phương Lê cũng đã từng nhiều lần gây ra sự tranh cãi trong vụ việc bé 8 tuổi bị bạo hành như: đưa công khai lên mạng ảnh cận mặt bé V.A. khi qua đời, đặt ra một số giả thuyết nhạy cảm liên quan đến vụ ám. Không những vậy, những ngày qua, Phương Lê còn liên tục ẩn ý tiêu cực về một trong những luật sư đã được gia đình tin tưởng mời làm người bảo vệ lợi ích hợp pháp.

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Trước nhiều thông tin không chính xác liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị người tình của bố bạo hành, luật sư đại diện gia đình mẹ ruột bé đã chính thức lên tiếng.

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