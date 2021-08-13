Hình thức xử phạt nhóm người ở Vũng Tàu ra đường không lý do, thách 'phạt 50 triệu là cùng'

Cụ thể, chiều ngày 12/8, Hội đồng kỷ luật của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp để xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Vũ Đại Dương vì vi phạm Chỉ thị 16. Sau thời gian họp bàn, cơ quan này thống nhất sa thải đối với ông Vũ Đại Dương. Tương tự, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã họp và thống nhất sa thải đối với ông Hoàng Gia Thuận.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 13/8, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Hội đồng kỷ luật đã họp và quyết định kỷ luật với hình thức sa thải đối với 2 nhân viên do vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và thách thức "cao lắm nhiêu đây 50 triệu".

Ông Dương và ông Thuận là 2 trong 4 được xác định người vi phạm Chỉ thị 16 xảy ra vào đêm 9/8 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Vũng Tàu. 2 người còn lại là ông Lê Văn Thanh và bà Trần Thị Ngân Hà.

Trong đó, ông Vũ Đại Dương là nhân viên tổ kỹ thuật địa chính của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Vũng Tàu, thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Còn ông Hoàng Gia Thuận là nhân viên hợp đồng của Trung tâm Kỹ thuật TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cả hai đơn vị này đều thuộc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại văn bản 833-CV/TU của Thành ủy Vũng Tàu nêu rõ, vào lúc 20h40 phút ngày 9/8/2021, Tổ trực chốt phòng chống dịch COVID-19 thuộc phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu đang thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư đường Xô Viết Nghệ Tĩnh-Phạm Thế Hiển phát hiện xe ô tô 51H-708.39 lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Qua kiểm tra, trên xe có ông Lê Văn Thanh (lái xe), bà Trần Thị Ngân Hà, Vũ Đại Dương và Hoàng Gia Thuận đã vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; ra đường không lý do chính đáng; có thái độ chống đối, không hợp tác, phát ngôn xúc phạm Tổ công tác, không xuất trình giấy tờ tùy thân.

Sau đó, UBND phường Thắng Tam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Trần Thị Ngân Hà và Vũ Đại Dương mỗi người 3 triệu đồng; Lê Văn Thanh và Hoàng Gia Thuận bị phạt mỗi người 2 triệu đồng về hành vi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

Công an TP.Vũng Tàu đã xử phạt Vũ Đại Dương, Lê Văn Thanh và Trần Thị Ngân Hà mỗi người 2,5 triệu đồng về hành vi "Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ".

Ngoài ra, Công an TP.Vũng Tàu đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Lê Văn Thanh vì đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ về các lỗi điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện trong máu có nồng độ cồn vượt quá quy định; tiếp tục xác minh, xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không sang tên, đổi chủ đối với xe ô tô 51H-708.39l do Trần Thị Ngân Hà là chủ sở hữu.

Nhóm người vi phạm Chi thị 16, ra đường không lý do còn xúc phạm lực lượng chức năng - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, Đất Việt có thông tin về vụ việc, cụ thể, vào khoảng 21h30 ngày 9/8, tổ công tác phường Thắng Tam (TP Vũng Tàu) đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn thì phát hiện ô tô màu đen mang BKS 51H-708.39 lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Tại đây, ông Dương, Thuận cùng hai người khác là ông Lê Văn Thanh và bà Trần Thị Ngân Hà đi trên xe không xuất trình các giấy tờ tùy thân, không có giấy tờ chứng minh ra đường trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16.

Bà Hà còn liên tục to tiếng, dùng lời lẽ khiếm nhã, thô tục thách thức, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Trong khi lực lượng chức năng đang lập biên bản làm việc, thì ông Thanh và ông Dương kéo khẩu trang, lấy thuốc lá ra hút. Đáng nói, ông Thanh còn gác chân lên ghế và buông lời thách thức, cản trở và không chấp hành yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ và nói: "Cao lắm 50 triệu..., đừng gửi giấy thông báo về nhà là được, kinh lắm".