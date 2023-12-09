Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng xác nhận học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh gãy xương bả vai

Xã hội 09/12/2023 20:30

Ông Trần Văn Luyện, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng xác nhận có sự việc giáo viên đánh gãy xương bả vai của học sinh.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, chiều 9-12, ông Trần Văn Luyện, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng xác nhận có sự việc giáo viên đánh gãy xương bả vai của học sinh.

Sự việc xảy ra vào chiều 8-12 trong giờ học STEM - hoạt động giáo dục tích hợp kiến thức các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. Kết thúc buổi học về nhà, em TA cho gia đình biết, đau nhiều ở bả vai. Gia đình đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Tại đây, bác sĩ chụp X Quang và phát hiện em bị gãy xương bả vai do tác động vật lý.

Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng xác nhận học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh gãy xương bả vai - Ảnh 1
Trường THCS Hồng Bàng, quận 5, TPHCM nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nguyên nhân được cho là giáo viên môn công nghệ có dùng cây ăng ten (thiết bị dùng để giảng bài) đánh vào phần bả vai học sinh.

Ngay sáng nay (9/12), Trường THCS Hồng Bàng đã có buổi làm việc với các bộ phận liên quan gồm công đoàn, đội thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Ông Trần Văn Luyện - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết đây là một sự việc rất đáng tiếc.

Trước mắt, nhà trường không bố trí giáo viên có hành vi đánh học sinh tiếp tục dạy lớp đó, đồng thời, yêu cầu thầy giáo viết tường trình để có hướng xử lý đúng người, đúng việc, không bao che sai phạm.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp bàn các biện pháp phối hợp với gia đình để chăm sóc sức khỏe, đảm bảo việc học tập của học sinh H.T.T.A. trong thời gian nghỉ học điều trị ở nhà và sau khi trở lại trường.

Dù được hỏi về vụ việc nhưng ông Luyện từ chối nêu nguyên nhân của sự việc trên. Ông chỉ nói thầy giáo trong lúc thiếu kiềm chế đã dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Tuyên Quang: Đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng sau vụ học sinh ném dép vào cô giáo

Tuyên Quang: Đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng sau vụ học sinh ném dép vào cô giáo

Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú để phục vụ công tác xác minh vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   học sinh bị đánh tin mới tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 34 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 44 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 27 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 29 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 32 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc