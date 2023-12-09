Ông Trần Văn Luyện, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng xác nhận có sự việc giáo viên đánh gãy xương bả vai của học sinh.
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Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, chiều 9-12, ông Trần Văn Luyện, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng xác nhận có sự việc giáo viên đánh gãy xương bả vai của học sinh.
Sự việc xảy ra vào chiều 8-12 trong giờ học STEM - hoạt động giáo dục tích hợp kiến thức các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. Kết thúc buổi học về nhà, em TA cho gia đình biết, đau nhiều ở bả vai. Gia đình đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Tại đây, bác sĩ chụp X Quang và phát hiện em bị gãy xương bả vai do tác động vật lý.
Theo thông tin từ báo Dân Trí, nguyên nhân được cho là giáo viên môn công nghệ có dùng cây ăng ten (thiết bị dùng để giảng bài) đánh vào phần bả vai học sinh.
Ngay sáng nay (9/12), Trường THCS Hồng Bàng đã có buổi làm việc với các bộ phận liên quan gồm công đoàn, đội thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Ông Trần Văn Luyện - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết đây là một sự việc rất đáng tiếc.
Trước mắt, nhà trường không bố trí giáo viên có hành vi đánh học sinh tiếp tục dạy lớp đó, đồng thời, yêu cầu thầy giáo viết tường trình để có hướng xử lý đúng người, đúng việc, không bao che sai phạm.
Bên cạnh đó, Hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp bàn các biện pháp phối hợp với gia đình để chăm sóc sức khỏe, đảm bảo việc học tập của học sinh H.T.T.A. trong thời gian nghỉ học điều trị ở nhà và sau khi trở lại trường.
Dù được hỏi về vụ việc nhưng ông Luyện từ chối nêu nguyên nhân của sự việc trên. Ông chỉ nói thầy giáo trong lúc thiếu kiềm chế đã dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.