Hẹn hò với bạn trai quen qua Facebook, U40 bị hiếp dâm cướp tài sản

Xã hội 11/05/2018 16:39

Gặp bạn trai quen qua Facebook, người phụ nữ U40 bị hiếp dâm, cướp toàn bộ tài sản.

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin trình báo của chị L.T.T. (38 tuổi) về việc người phụ nữ này bị hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo đó, chị T. làm quen với một người đàn ông không rõ lai lịch qua mạng xã hội Facebook. Tối 9/5, người này gọi điện hẹn gặp chị T. tại khu vực phường Hà An, thị xã Quảng Yên. Sau khi gặp mặt, gã này dùng vũ lực khống chế, ép chị T. quan hệ tình dục với hắn. Thỏa mãn thú tính, tên này cướp đi 1 xe máy, 2 điện thoại và 1 dây chuyền vàng rồi bỏ trốn.

Hẹn hò với bạn trai quen qua Facebook, U40 bị hiếp dâm cướp tài sản - Ảnh 1
Người phụ nữ U40 bị bạn trai làm quen qua mạng hiếp dâm, cướp tài sản - Ảnh: Công an nhân dân

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an thị xã Quảng Yên khẩn trương điều tra vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Vũ Đình Hoà, 39 tuổi, trú tại xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên khi đang lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, Hoà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

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