Danh tính các nạn nhân gồm chị Triệu Thị Phương (35 tuổi), cháu Triệu Văn Tiến (6 tuổi) và cháu Triệu Thị Uyên (2 tuổi) tử vong tại chỗ. Còn bà Lý Thị Dâm (86 tuổi) chết trên đường đi cấp cứu.

Mấy ngày nay, người dân xã Quang Trọn, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng rúng động trước vụ thảm sát cả nhà 4 người vì hiếp dâm bất thành. Hung thủ là Lý Đình Khánh (31 tuổi, ngụ tại xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng).

Ông Lý Văn Thăng (bố Khánh) cho biết, gia đình ông đã sang nhà các nạn nhân để giúp đỡ việc mua quan tài, làm cơm cúng, tổ chức tang lễ. Mọi thủ tục an táng đã hoàn thành xong trong ngày 7/5. Sau khi con trai gây tội, đây là điều duy nhất gia đình ông có thể làm để tạ lỗi với các nạn nhân.

Điều xót xa là, gia đình Khánh cách hiện trường gây án chỉ khoảng 300m. Sau vụ án mạng kinh hoàng, bố mẹ, vợ và hai con nhỏ của Khánh gần như suy sụp hoàn toàn. Tất cả đều vô cùng xấu hổ, đau xót trước hậu quả mà hắn đã gây ra.

Theo ông Thăng, sau khi biết tin con sát hại 4 người, vợ ông đã ngất xỉu nhiều lần. Trước đây, vợ chồng Khánh với gia đình các nạn nhân vẫn qua lại với nhau và không xảy ra xích mích gì, ông không hiểu sao con trai mình lại để "phần con lấn át phần người" và ra tay tàn nhẫn đến vậy.

Hiện trường xảy ra vụ thảm án - Ảnh: Saostar

"Hôm đó không biết Khánh đi làm nhà ở dưới đó có rượu bia hay ma túy gì thì chúng tôi không biết, nhưng ở nhà chúng tôi chưa bắt gặp Khánh sử dụng ma túy bao giờ. Gia đình nằm trong diện khó khăn, vừa đầu tư trồng hơn 1000 gốc keo, đến bây giờ xảy ra sự việc có khi phải bỏ dở. Giờ con dại cái mang, chúng tôi phải chịu", ông Thăng xót xa nói.

Cũng theo người cha này, trước đây Khánh ở nhà làm ruộng, thỉnh thoảng đi xây nhà, làm đường cho người ta chứ không đi làm xa bao giờ. Được biết, Khánh là con trai cả trong gia đình có 5 anh em. Sau khi xảy ra vụ việc, vợ Khánh đã đưa hai con nhỏ về nhà bố mẹ chồng ở.

Như đã đưa tin trước đó, chiều ngày 6/5, Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Triệu Thị Phương làm nhà. Sau khi ăn cơm tối về đi xe máy qua nhà chị Phương, hắn dừng lại vào nhà định hiếp dâm chị Phương thì bị chị chống cự quyết liệt và chạy thoát ra ngoài.

Bức xúc, Khánh vào bếp lấy một con dao bầu rồi đuổi theo. Chị Phương chạy đến nhà em dâu Triệu Thị Coi để cầu cứu. Khi chị Coi ra mở cửa, Khánh đuổi kịp và chém chết chị Phương ngay cửa nhà, còn chị Coi may mắn chạy thoát được.

Khánh đuổi theo chị Coi nhưng không được liền quay lại nhà, chém tử vong 2 cháu bé con chị Coi và chém bà Lý Thị Dâm gục tại chỗ.

Gây án xong, Khánh quay lại nhà của chị Phương để tìm hai con chị Phương là cháu Triệu Thị Kim Ngân (10 tuổi) và Triệu Thị Kim Nga (5 tuổi) để giết nhằm bịt đầu mối, nhưng hai cháu đã kịp chạy trốn thoát. Khánh liền phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà rồi bỏ trốn.

Hơn 2 tiếng sau, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Khánh và tạm giam hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.