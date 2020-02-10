Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng bạo hành, ép quan hệ ở Tây Ninh

Xã hội 10/02/2020 13:57

Liên quan đến vụ việc chồng bạo hành vợ dã man ở Tây Ninh, chính quyền địa phương đã mời hai vợ chồng lên giải quyết, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhiều giờ qua, vụ việc chồng bạo hành vợ dã man, phải cầu cứu cơ quan chức năng ở Tây Ninh khiến dư luận không khỏi bức xúc. Mới đây, lãnh đạo UBND xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan chức năng đã mời người chồng có hành vi bạo hành vợ và nạn nhân - chị L.T.S. (27 tuổi, quê An Giang, ngụ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) lên làm việc. 

Theo thông tin trên VTC, chị S. và chồng có với nhau 2 đứa con nhưng đã ly thân. Thời gian gần đây, khi chị S. về nhà thăm con, người yêu mới của chị gọi điện thoại đến nên người chồng ghen tuông, dùng dây nịt đánh đập vợ dã man. Tại cơ quan công an, người chồng đã viết cam kết hứa sẽ không tái phạm, bạo hành vợ. 

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Nguyên nhân người vợ bị chồng bạo hành ở Tây Ninh là do ghen tuông - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào tối 8/2, Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh nhận được cuộc gọi cầu cứu của chị S. Thấy dấu hiệu đây là một vụ bạo hành, các thành viên trong đội đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức giải cứu chị S. và ba mẹ ruột của nạn nhân.

Theo lời kể của nạn nhân, vào tối 5/2 chị S. bị chồng dùng sợi dây nịt quất liên tiếp vào người đến tận 4 giờ sáng. Sáng hôm sau, chị S. còn bị chồng ép quan hệ tình dục. Sau đó, chị đã phải cầu cứu bố mẹ từ An Giang lên giải quyết nhưng không được. Chính vì vậy nạn nhân đã gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng.

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Sau khi nhận được lời kêu cứu của người phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc giúp đỡ. 

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Từ khóa:   Tây Ninh bạo hành vợ chồng đánh vợ

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