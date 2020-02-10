Sau khi nhận được lời kêu cứu của người phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc giúp đỡ.

Trao đổi với báo chí, anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh cho biết đơn vị này vừa giải cứu thành công một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man.

Cụ thể, theo thông tin trên VOV, vào tối 8/2, chị L.T.S. (27 tuổi, quê An Giang, ngụ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đã gọi đến đường dây nóng của đội để cầu cứu vì bị chồng đánh đập dã man.

Những vết thương trên cơ thể chị S. nghi do bị chồng bạo hành - Ảnh: Internet

Thấy dấu hiệu đây là một vụ bạo hành, các thành viên trong đội đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức giải cứu chị S. cùng ba mẹ ruột của nạn nhân.

Cũng theo nguồn tin trên, trong quá trình đưa nạn nhân đi, đội đã bị một nhóm người trong đó có người được cho là chồng của chị S. đuổi theo, giằng co để giật điện thoại trên tay chị S. Sau đó, phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng công an, mọi việc mới được giải quyết.

Mặc dù đã thoát khỏi người chồng nhưng nạn nhân vẫn đang rất hoảng loạn - Ảnh: Internet

Theo lời kể của nạn nhân trên Thanh niên, vào tối 5/2 chị S. bị chồng dùng sợi dây nịt quất liên tiếp vào người đến tận 4 giờ sáng. Sáng hôm sau, nạn nhân còn bị chồng ép quan hệ tình dục. Chị S. đã cầu cứu ba mẹ ở An Giang nhưng không được. Chính vì vậy nạn nhân đã gọi điện cầu cứu Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh. Sau khi được giải cứu, chị S. và ba mẹ được sắp xếp ở trong một khách sạn trên địa bàn.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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