Nghệ An: Vợ bị chồng hắt nước sôi vào mặt gây bỏng nặng vì ăn ốc không để phần

Thấy vợ ăn ốc không để phần, Bình hắt nước sôi vào mặt vợ khiến nạn nhân bị bỏng 30%. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Ngày 26/12, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương (Nghệ An) xác nhận đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh tạm giam đối với đối tượng Trương Đình Bình (sinh năm 1978, trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) về tội cố ý gây thương tích.

Theo đó, đối tượng đã hắt nước sôi vào mặt vợ khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Nạn nhân là chị T.T.H (sinh năm 1976, vợ của Bình).

Thấy vợ ăn không để phần, người chồng hắt nước sôi vào mặt vợ - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ Quốc, vào khoảng 20 giờ ngày 16/12, sau khi nhậu xong, Bình tiếp tục mua rượu về nhà uống. Trong lúc chồng uống rượu, bà H. cùng con trai chuẩn bị dọn cơm ra ăn. Ăn cơm xong, bà H. đi ngủ, còn mâm cơm vẫn tiếp tục để ở bàn.

Sau khi uống rượu xong, Bình lấy ấm nước siêu tốc đun nước sôi để pha mì tôm. Nhìn thấy mâm cơm để trên bàn, có vỏ của đĩa ốc, Bình tức giận cho rằng vợ xem thường mình.

Ngay sau đó, Bình dùng chiếc ghế nhựa đi lại phía giường ngủ đánh vợ, dùng đĩa vỏ ốc cùng nước mắm hắt vào bà H. đang nằm trên giường. Chưa dừng lại ở đó, gã chồng vũ phu tiếp tục lấy nước sôi hắt vào mặt vợ.

Bà H. bị bỏng 30% - Ảnh: Báo Nghệ An

Sau khi bị hắt nước sôi vào người, bà H. chạy ra ngoài kêu cứu. Thấy vậy, hàng xóm đã đưa nạn nhân đến trạm y tế xã Đông Sơn sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện điều trị. Theo hồ sơ bệnh án, nạn nhân bị bỏng 30% cơ thể.

Sau đó không lâu, Bình bị công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tạt nước sôi khi chồng đang ngủ để trị tội hay nhậu Đợi đến khuya khi chồng ngủ say, người vợ dùng ấm nước sôi tạt thẳng vào người, khiến chồng và con gái bị phỏng nặng.

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