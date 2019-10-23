Bé trai 11 tuổi nghi bị cha ruột đổ nước sôi lên người ở Long An: Gia cảnh khó khăn, phải nghỉ học từ nhỏ

Bé trai 11 tuổi trong nghi án cha bạo hành con ở Long An có cuộc sống vô cùng khó khăn. Từ nhỏ, em đã phải nghỉ học để ở nhà phụ cha mẹ kiếm tiền.

Nhiều ngày qua, nghi án cha bạo hành con ở huyện Thạnh Hóa (Long An) đang khiến dư luận xôn xao. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Được biết, gia đình bé N.D.L. (11 tuổi) thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Theo thông tin ông Nguyễn Thành Luông, Trưởng ấp Nước Trong, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) chia sẻ trên Người đưa tin, bé L. đã nghỉ học từ sớm. Nguyên nhân là do gia đình quá khó khăn, em phải ở nhà phụ mót khoai, mót mì để kiếm tiền mua gạo.

Bé L. phải nghỉ học từ sớm vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, N.D.K (tên thường gọi là Cành Anh, sinh năm 1982, cha ruột của bé L.) và vợ có hai người con. Những năm gần đây, người vợ thường xuyên bỏ nhà đi, mỗi khi quay về lại mang theo nợ nần. Kể từ ngày thấy vợ thay đổi, anh K. trở nên cộc cằn, thường xuyên nhậu nhẹt. Chính vì vậy gia đình càng trở nên nghèo khó hơn.

Được biết vì nghèo khó lại sống cách biệt nên 3 cha con anh K. phải sống trong ngôi nhà không có điện nước sinh hoạt. Chính quyền địa phương đã phải kêu gọi mọi người ủng hộ kéo điện về cho gia đình.

Liên quan đến sự việc bé L. bị bỏng nước sôi, chính quyền địa phương đã mời anh K. lên làm việc. Tại đây, anh cho biết trong lúc 3 cha con đùa giỡn nhau đã vô tình khiến bé L. bị bỏng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Hiện tại, bé L. đang được người thân chăm sóc tại bệnh viện. Vì vết thương quá đau nhức nên mỗi tối bé đều khóc, gia đình lại không có tiền chạy chữa.

Sự việc được một trang fanpage chia sẻ gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Như thông tin đã đưa, trước đó trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc người cha dội nước sôi lên người con khiến nạn nhân phải nhập viện. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Thực hư thông tin bé trai bị cha ruột bạo hành, đổ nước sôi dẫn đến bỏng nặng ở Long An Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé trai bị bạo hành bởi chính cha ruột gây xôn xao. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh thông tin.

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