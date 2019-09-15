Hé lộ nguyên nhân án mạng kinh hoàng anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên

Xã hội 15/09/2019 11:52

Liên quan đến vụ anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Bùi Xuân Hồng để làm rõ hành vi giết người.

Tối 14/9, tại Thái Nguyên xảy ra vụ việc anh trai truy sát cả nhà em gái khiến 3 người thương vong gây rúng động dư luận xã hội. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút tối cùng ngày, ông Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên) đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (SN 1959, ở tổ 14, phường Chùa Hang) để giải quyết mâu thuẫn về việc bà Hà vay tiền của ông Hồng.

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát. Ông Hồng rút dao thủ sẵn trong người đâm trọng thương 3 người trong gia đình em gái. Các nạn nhân gồm bà Bùi Thị Hà, ông Nguyễn Văn Thịnh (SN 1954, chồng bà Hà), anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981, con rể bà Hà).

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Nghi phạm Bùi Xuân Hồng - Ảnh: Thanh Niên

Phát hiện sự việc, người dân lập tức đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên bà Hà đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện vì vết thương quá nặng.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng có mặt bắt giữ nghi phạm Bùi Xuân Hồng để làm rõ hành vi giết người.

Đối tượng Hồng từng là Phó giám đốc Công ty CP xi măng La Hiên (trụ sở tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) nay đã nghỉ hưu.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai do em gái và con rể của bà này nợ tiền nên khi sang nhà nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng kinh hoàng, theo Thanh Niên.

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