Hé lộ danh tính thi thể đang phân huỷ tại quán cà phê vắng chủ ở Bình Dương

Xã hội 12/10/2022 08:40

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ thi thể người đàn ông tử vong trong quán cà phê vắng chủ.

Theo thông tin từ báo Tin Tức/TTXVN, chiều 11/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ thi thể người đàn ông tử vong trong quán cà phê vắng chủ. Nạn nhân được xác định là Song Quang Đạt, 40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, đầu giờ chiều ngày 11/10, một người dân sống gần quán cà phê chòi đang dừng hoạt động (bỏ hoang) ở thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, phát hiện có mùi lạ phát ra từ quán nên qua quán kiểm tra. Khi ra phía sau, người này hoảng hốt khi thấy thi thể một người đàn ông nằm trong chòi lá của quán, đang trong quá trình phân huỷ, bốc mùi hôi thối.

Hé lộ danh tính thi thể đang phân huỷ tại quán cà phê vắng chủ ở Bình Dương - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới đất, trong chòi lá của quán, chân gác lên phần nền gạch, trên người mặc một chiếc áo thun màu đỏ, quần jean ngắn. Nạn nhân được xác định tử vong từ trước đó nhiều ngày, thi thể bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi.

Nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể người đàn ông trong quán cà phê chòi đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lý do vẫn chưa có câu trả lời về nguyên nhân tử vong của hai thi thể trong rừng sâu ở Gia Lai

Lý do vẫn chưa có câu trả lời về nguyên nhân tử vong của hai thi thể trong rừng sâu ở Gia Lai

Vụ hai thi thể được phát hiện trong rừng sâu ở Gia Lai hiện khó xác định về nguyên nhân tử vong của cả hai.

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