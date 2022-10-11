Đã xác định được nguyên nhân tử vong của thi thể bị phân hủy chỉ còn trơ bộ xương ở Bình Dương

Xã hội 11/10/2022 09:03

Theo người nhà, trước đó nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình, rồi có biểu hiện lầm lì, buồn chán.

Liên quan đến bộ xương người phát hiện tại một bãi đất trống, theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 10/10, Công an tỉnh Bình Dương thông tin liên quan đến bộ xương người vừa phát hiện tại một bãi đất trống trên địa bàn TP. Thuận An, gia đình của nạn nhân đã đến trình báo và cung cấp giấy tờ đầy đủ.

Theo đó, nạn nhân bước đầu được xác định là ông T.Đ.T (38 tuổi, ngụ tại phường An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương). Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an không phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động.

Đã xác định được nguyên nhân tử vong của thi thể bị phân hủy chỉ còn trơ bộ xương ở Bình Dương - Ảnh 1
Người đàn ông nghi đã mua xăng rồi tự thiêu - Ảnh: báo Người Lao động

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khi điều tra trích xuất camera quanh khu vực xảy ra vụ việc, cơ quan công an phát hiện vào ngày 1/10 có một người đàn ông hình dáng giống miêu tả của người nhà, đi bộ vào một cây xăng gần nhà mua một can xăng, sau đó mất tích.

Bên cạnh đó, người nhà cũng cung cấp thông tin trước đó ông T. có xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Ông T có biểu hiện lầm lì, buồn chán. Nhà của ông T. cũng cách hiện trường không xa. Với những thông tin thu thập được, cơ quan công an nghi ngờ người đàn ông này đã mua xăng sau đó đi bộ đến bãi đất trống gần nhà rồi đổ xăng tự thiêu.

Hiện tại, cơ quan công an đã lấy mẫu giám định ADN để xác định chính xác danh tính của người này.

Đã xác định được nguyên nhân tử vong của thi thể bị phân hủy chỉ còn trơ bộ xương ở Bình Dương - Ảnh 2
Nơi phát hiện bộ xương người - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, nơi phát hiện thi thể là một khu đất trống thuộc phường An Thạnh (TP. Thuận An). Ghi nhận tại hiện trường, thi thể đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương. Bên cạnh thi thể này, phát hiện có bộ quần áo bị cháy xém.

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Về nguyên nhân dẫn đến tử vong của hai nạn nhân, qua giám định không có tác động của ngoại lực.

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