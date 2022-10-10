Vụ phát hiện 2 bộ xương khô giữa rừng Gia Lai: Hé lộ nguyên nhân tử vong của 2 cha con

Xã hội 10/10/2022 13:13

Về nguyên nhân dẫn đến tử vong của hai nạn nhân, qua giám định không có tác động của ngoại lực.

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 10/10, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, sau quá trình điều tra xác minh, công an đã có kết quả xét nghiệm ADN của hai bộ xương khô giữa rừng.

Theo đó, danh tính hai bộ xương khô được xác định là anh H.Q.B (37 tuổi) và cháu H.Q.K (11 tuổi, con trai anh B, ngụ tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Kết quả ADN hoàn toàn trùng khớp với thông tin bà N.T.T.H (57 tuổi, người nhận là mẹ và bà nội của hai nạn nhân, ngụ tỉnh Đồng Nai) trình báo tại Công an tỉnh Gia Lai.

Khi có thông tin về vụ việc phát hiện hai bộ xương khô giữa rừng, bà H. đã đến cơ quan công an cung cấp các thông tin về nhân thân, lai lịch, đặc điểm nhận dạng của con và cháu nội của bà cũng như các vật dụng thiết yếu mang theo. 

Công an huyện Kbang đã thông báo kết quả đến gia đình nạn nhân và gia đình có nguyện vọng xây dựng phần mộ tại nơi đã chôn cất các nạn nhân ở nghĩa trang huyện Kbang. 

Vụ phát hiện 2 bộ xương khô giữa rừng Gia Lai: Hé lộ nguyên nhân tử vong của 2 cha con - Ảnh 1
Hiện trường vụ phát hiện hai bộ xương khô - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin từ báo Giao thông, về nguyên nhân dẫn đến tử vong của hai nạn nhân, qua giám định không có tác động của ngoại lực, thi thể đã phân hủy hoàn toàn nên nhận định nhiều khả năng hai nạn nhân dùng các loại thức ăn có chứa chất độc dẫn đến tử vong.

Được biết hai cha con anh B. dù thuê nhà trọ ở TP. Kon Tum nhưng không thường xuyên ở lại mà đi khắp nơi không rõ làm việc gì, cháu Khánh đi theo cha nên đã bỏ học từ lâu.

Trước đó, ngày 22/8, người dân đi hái măng rừng đã phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn tại tiểu khu 7, lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đak Rong (huyện Kbang) quản lý.

Đây là khu vự rừng giáp ranh với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) thì; trong đó, 1 thi thể nằm trên võng và 1 nằm dưới nền đất trong lán. Tại khu vực hiện trường 2 bộ xương khô, lực lượng chức năng phát hiện các vật phong thuỷ, xe máy của nạn nhân...

Tiết lộ lai lịch và thân phận của 2 bộ xương khô được phát hiện ở rừng Gia Lai

Tiết lộ lai lịch và thân phận của 2 bộ xương khô được phát hiện ở rừng Gia Lai

Qua xét nghiệm ADN, Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, đã xác định được lai lịch, thân phận của 2 bộ xương khô được phát hiện tại rừng Gia Lai vào tháng 8/2022.

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