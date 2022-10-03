Rùng rợn: Phát hiện bộ xương người trong trong vườn keo cùng với nhiều vật dụng ở Quảng Bình

Đang khai thác gỗ keo, người dân ở xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện một bộ xương người.
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Theo thông tin từ Vietnamnet, sáng 3/10, ông Phạm Đức Huấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bộ xương người trong rừng keo tràm.
Trước đó, khoảng 7h sáng 2/10, nhóm 5 người dân đi khai thác gỗ keo cho chủ vườn là ông Nguyễn Văn Bìu, ở khu vực núi Đồng Lý sát hồ Mù U, xóm 4 thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch thì phát hiện 1 sợi dây thừng treo trên cây (đang còn nút thắt).
Theo thông tin từ báo Dân Trí, khi nhìn xuống dưới đất, người dân bàng hoàng phát hiện 1 bộ xương người khô, 1 bộ áo quần lót, 1 bộ áo quần dài, 1 mũ cối, 1 đôi dép cao su, 1 đôi giày bata và 1 túi nilon màu đỏ. Sau đó, người dân đã báo với chính quyền địa phương.
Ngay lập tức, các lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy mẫu xét nghiệm ADN. Sau đó, chính quyền địa phương đã làm thủ tục an táng nạn nhân tại khu nghĩa trang tập trung xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) theo quy định.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.