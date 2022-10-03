Rùng rợn: Phát hiện bộ xương người trong trong vườn keo cùng với nhiều vật dụng ở Quảng Bình

Xã hội 03/10/2022 10:29

Đang khai thác gỗ keo, người dân ở xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện một bộ xương người.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sáng 3/10, ông Phạm Đức Huấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bộ xương người trong rừng keo tràm.

Trước đó, khoảng 7h sáng 2/10, nhóm 5 người dân đi khai thác gỗ keo cho chủ vườn là ông Nguyễn Văn Bìu, ở khu vực núi Đồng Lý sát hồ Mù U, xóm 4 thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch thì phát hiện 1 sợi dây thừng treo trên cây (đang còn nút thắt).

Rùng rợn: Phát hiện bộ xương người trong trong vườn keo cùng với nhiều vật dụng ở Quảng Bình - Ảnh 1
Bộ xương khô cùng một số vật dụng phát hiện trong rừng - Ảnh: báo Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Dân Trí, khi nhìn xuống dưới đất, người dân bàng hoàng phát hiện 1 bộ xương người khô, 1 bộ áo quần lót, 1 bộ áo quần dài, 1 mũ cối, 1 đôi dép cao su, 1 đôi giày bata và 1 túi nilon màu đỏ. Sau đó, người dân đã báo với chính quyền địa phương.

Ngay lập tức, các lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy mẫu xét nghiệm ADN. Sau đó, chính quyền địa phương đã làm thủ tục an táng nạn nhân tại khu nghĩa trang tập trung xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ 2 bộ xương người trên võng giữa rừng sâu: Phát hiện xe máy nghi của nạn nhân

Vụ 2 bộ xương người trên võng giữa rừng sâu: Phát hiện xe máy nghi của nạn nhân

Tại nơi phát hiện 2 thi thể chỉ còn bộ xương khô, lực lượng chức năng ghi nhận thêm nhiều tình tiết mới, ngoài các vật dụng, đồ đạc của nạn nhân ngổn ngang, cơ quan chức năng đã tìm thấy xe máy được cho là của nạn nhân.

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