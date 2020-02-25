Hành động của chồng khi mua váy cho vợ bầu khiến dân mạng vừa buồn cười vừa cảm động

Những câu chuyện về chồng nhà người ta hết lòng yêu thương vợ con luôn khiến chị em nức lòng ghen tị. Mới đây, dân tình lại chia sẻ đoạn clip chồng mua váy cho vợ bầu khiến ai nấy vừa buồn cười vừa cảm động.

Theo hình ảnh trong clip, người chồng trẻ về nhà cầm theo hai chiếc váy bầu cho vợ, một chiếc màu đen, một chiếc màu nâu. Cô vợ thắc mắc anh chọn váy kiểu gì, lỡ vợ mặc không vừa thì sao. Người chồng hồn nhiên mặc thử chiếc váy, đồng thời kể lại cách thử váy của mình: "Bụng chồng như bụng vợ mà, hai bụng bằng nhau nên chồng thử luôn". Vừa mặc anh chồng vừa khoe được nhân viên cửa hàng khen đẹp.

Hành động đáng yêu của anh chồng khi mua váy bầu cho vợ khiến cộng đồng mạng thích thú - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Các chị em ao ước có được người chồng vừa hài hước, vừa quan tâm vợ như người đàn ông trong clip.

"Dễ thương xỉu luôn á"; "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng mà"; "Anh chồng đáng yêu quá, ngưỡng mộ anh chị ghê"; "Chúc vợ chồng luôn luôn hạnh phúc"; "Lấy được anh chồng tâm lý như này thì quá là mãn nguyện rồi"..., dân mạng bình luận.

Trước đó, hội chị em bàn tán xôn xao trước loạt hành động đầy tình cảm của chồng nhà người ta thông qua dòng trạng thái của tài khoản Facebook N.N.

"Đây là hình ảnh của chồng mình mỗi sáng sớm. Sợ vợ con tỉnh giấc nên anh làm tất cả mọi việc trong bóng tối, không dám bật điện mà chỉ soi cái đèn điện thoại.

Hình ảnh người chồng dậy từ sáng sớm, vào bếp chuẩn bị đồ ăn, nước rửa cho vợ con khiến nhiều chị em ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Cũng không biết chính xác là anh thức dậy từ mấy giờ nữa nhưng mà dậy sớm lắm. Lúc vợ đang ngủ say thì dậy thay bỉm cho con rồi lọ mọ cắm cơm, nấu thức ăn, nấu thuốc cho vợ, nấu nước chè cho mẹ con rửa, sau đó mới vệ sinh ăn sáng rồi đi làm...

Công việc ấy cứ lặp đi lặp lại từ ngày vợ đẻ cu Bo, bất kể là mùa hè hay đông, bây giờ cũng vẫn vậy. Vì bố muốn mẹ con ngủ dậy là có cơm nước sẵn sàng rồi...

Thế nên anh cả bây giờ mới suốt ngày hát "yêu bố hơn những gì con có" đấy!", người vợ trẻ viết.