Người chồng bị rắn cắn nên quyết định cắn vào cổ tay vợ để cả hai cùng xuống 'suối vàng'. Tuy nhiên kết quả lại không như anh ta mong đợi.

News Week đưa tin, sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Samastipur (Ấn Độ). Anh Shankar Rai đang ngủ thì bất ngờ bị một con rắn độc từ đâu chui vào nhà cắn trộm.

Sáng sớm hôm sau, vết thương trên tay Shankar bắt đầu hoại tử và chuyển sang màu tím tái. Có lẽ vì sợ bỏ lại người vợ cô đơn tội nghiệp không có ai làm chỗ dựa, bản thân phải chết một mình thì cũng thật cô đơn, Shankar đã nghĩ ra cách đưa vợ cùng xuống "suối vàng" với mình.

Shankar gọi vợ tới và nói rằng vì quá yêu thương cô nên không thể để cô sống cô độc. Anh ta sẽ cắn vợ một cái thật mạnh nhằm truyền chất độc của rắn cho cô.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, vợ Shankar đã đồng ý với kịch bản chẳng khác gì phim hài tình cảm của chồng mình.

Bị rắn độc cắn, chồng quyết định cắn luôn vợ để cùng nhau xuống 'suối vàng' - Ảnh minh họa: News Week

Sau đó, người dân phát hiện sự việc liền gọi cấp cứu đưa hai vợ chồng vào bệnh viện điều trị. Dù được tận tình cứu chữa, Shankar đã qua đời vì thời gian bị rắn cắn đã diễn ra quá lâu.

Vợ của Shankar cũng phải điều trị, nhưng không phải vì bị nhiễm chất độc của rắn mà là... mất máu ở cổ tay sau khi bị chồng cắn một cái thật mạnh.

"Anh ấy nói rằng vô cùng yêu tôi và không muốn chịu cảnh âm dương chia lìa đôi lứa nên đã cắn vào cổ tay tôi để chất độc truyền sang. Dù nhiều người cho rằng Shankar thật ích kỷ, nhưng sự thật là tôi đã cho phép chồng cắn vào cổ tay mình", chị vợ chia sẻ.

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