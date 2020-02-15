Bé trai chủ động nhường ghế tàu cho người phụ nữ xa lạ, hành động sau đó với mẹ càng gây xúc động hơn

Thế giới 15/02/2020 16:05

Hành động của cậu bé hiếu thảo khiến người xung quanh tấm tắc khen ngợi. Ai nấy đều cho rằng cha mẹ của em phải có đạo đức rất tốt mới có thể nuôi dạy con tốt như vậy.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh bé trai cùng mẹ trên tàu điện ngầm thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo Shanghaiist, hai mẹ con đang ngồi thì một phụ nữ bế theo con nhỏ lên tàu. Khi thấy xung quanh đã hết chỗ, bé trai lập tức đứng lên nhường chỗ cho hai mẹ con nọ. Trong khi ở đó có không ít thanh niên trai tráng nhưng chẳng ai chịu giúp đỡ.

Một lúc sau, mẹ cậu bé vì mệt mỏi nên ngủ gật. Sợ mẹ tựa vào thanh bám trên tàu đau đầu, cậu bé liền lấy tay làm đệm để mẹ dựa vào. Không chỉ vậy, bé trai còn đeo luôn túi xách hộ mẹ.

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Bé trai hiếu thảo nhận được nhiều lời khen - Ảnh: Shanghaiist

Người xung quanh không ngớt khen ngợi bé trai hiếu thảo. Ai nấy đều cho rằng cha mẹ bé đã dạy dỗ con rất cẩn thận. Thông qua hành động của cậu bé cũng có thể đánh giá cha mẹ em có đạo đức rất tốt.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ: "Cậu bé ngoan quá"; "Hiếu thuận với mẹ lại đối xử tốt với người ngoài. Bé trai này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành người đàn ông tốt"; "Cha mẹ em chắc chắn là người đáng kính trọng, mới có thể dạy dỗ em tốt như vậy"; "Cho xin địa chỉ nhà cậu bé này được không, tôi muốn nhận con rể"; "Trẻ nhỏ giống như một tấm gương, phản chiếu lại mọi hành động của cha mẹ. Muốn con cư xử tốt thì trong cuộc sống thường ngày, bố mẹ cần làm mẫu những hành vi đúng đắn"...

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Câu chuyện dở khóc dở cười của cậu bé Trung Quốc khiến cư dân mạng vừa thương cảm vừa buồn cười.

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