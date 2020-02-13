Từng bị cho là xấu xí, bé gái lột xác ngoạn mục khiến dân mạng kinh ngạc và dành nhiều lời khen tặng.

Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc đã khoe ảnh lột xác ngoạn mục của con gái nhỏ lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người.

Người phụ nữ cho biết chồng mình khá đẹp trai, cao ráo. Khi cô mang thai, ai nấy đều chắc mẩm đứa nhỏ sinh ra sẽ đẹp như thiên thần. Tuy nhiên khi cô sinh con, mọi người trong gia đình đều tỏ ra thất vọng vì ngoại hình của đứa trẻ không được xinh xắn như mong đợi. Một số người còn đùa cợt ác ý rằng đứa trẻ không phải con ruột của bố nó vì ngoại hình hai người chẳng giống nhau chút nào.

Tuy nhiên, người mẹ vẫn tin rằng diện mạo của con gái có thể thay đổi trong tương lai. Và dù cho đứa trẻ không được xinh xắn như hy vọng, nó vẫn là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô.

Ngoại hình của đứa trẻ lúc mới sinh khiến nhiều người trong gia đình thất vọng - Ảnh: Sina

Hiện tại, đứa trẻ kém sắc năm nào đã lột xác ngoạn mục, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn, sống mũi cao. Những người năm xưa từng chê bai ngoại hình của bé gái đều sững sờ. Cư dân mạng cũng tỏ ra ngạc nhiên với màn "dậy thì thành công" này và để lại nhiều bình luận chúc mừng.

Cô bé đã lột xác ngoạn mục, trở nên vô cùng xinh đẹp - Ảnh: Sina

"Xấu hay đẹp không quan trọng, chỉ mong con được khỏe mạnh, hạnh phúc thôi"; "Con mình lúc sơ sinh cũng mắt một mí nhỏ xíu, bây giờ mắt hai mí to rõ luôn. Ngoại hình của trẻ con sẽ thay đổi theo thời gian mà"; "Lúc mới sinh cô bé rất bụ bẫm, đáng yêu. Chẳng hiểu sao lại có người chê xấu nhỉ"; "Ui như thiên thần nhỏ vậy, xinh quá"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-bai-khong-ngot-vi-sinh-ra-xau-xi-6-nam-sau-be-gai-lot-xac-cuc-ngoan-muc-350814.html