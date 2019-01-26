Những người dân sinh sống cùng tòa nhà với vợ chồng nạn nhân đều cho biết, người chồng bình thường rất hiền lành, hòa nhã.

Vụ việc chồng lái xe chợ vợ con lao xuống sông tự tử hiện đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Chỉ vì một khoảnh khắc suy nghĩ không thấu đáo, 3 người trong một gia đình đã thiệt mạng khiến ai nấy vô cùng xót xa.

Rạng sáng 25/1, ông Chu Tùng Giang (SN 1977; ngụ quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) điều khiển xe ô tô chở theo vợ là bà Đào Thị Thu Hiền (SN 1977), con trai Chu Thế Phúc Hưng (SN 2013) và con gái Chu Ngân Linh (SN 2005) chạy đến đoạn đầu cầu Cẩm Nam (phường Cẩm Nam, TP Hội An, Đà Nẵng) thì bất ngờ lao thẳng xuống sông Thu Bồn.

Bé Linh ngồi ghế trước đã cố gắng chui qua cửa kính xe, bơi được một đoạn khoảng 100 mét đến chân cầu Cẩm Nam rồi kêu cứu và được ngư dân địa phương hỗ trợ đưa lên bờ an toàn. Cô bé cho biết, trước khi xảy ra vụ việc cha mẹ em đã cãi nhau. Trong lúc tức giận, người cha đã nhấn ga, lao thẳng xuống sông. Gia đình ông Giang sống ở Hà Nội ra Đà Nẵng du lịch, sau đó thuê ô tô vào Hội An thì xảy ra chuyện.

Khoảnh khắc lực lượng chức năng đưa thi thể bé trai 6 tuổi lên bờ khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Chuyện xảy ra khiến người thân, bạn bè, hàng xóm của gia đình nạn nhân vô cùng bàng hoàng, đau xót. Ai cũng sốc trước sự ra đi quá đột ngột này, đồng thời thương cảm với bé gái bỗng mất đi toàn bộ người thân.

Anh T. (hàng xóm) cho biết mọi người ở đây ai cũng biết việc cả nhà ông Giang đi du lịch Đà Nẵng. Trong mắt mọi người, vợ chồng nạn nhân là người hiền lành, vui vẻ, con cái ngoan ngoãn. Ông Giang kinh doanh về thiết bị công nghệ, còn chị Hiền thì làm kế toán cho công ty của chồng.

Trong cuộc sống thường ngày, ông Giang gây ấn tượng với người khác bởi vẻ hòa nhã, lịch sự. Nghe tin người đàn ông vì một phút nghĩ quẩn đã lao xe chở cả nhà xuống sông, những người thân quen đều thấy rất bất ngờ. Trước thông tin cho rằng ông Giang vỡ nợ, mọi người đều nói không biết. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Lời kể xót xa của bé gái thoát chết trong vụ chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông tự tử Khi xe ô tô lao xuống sông, cô con gái lớn ngồi ghế trước đã cố gắng chui qua cửa kính xe, bơi được một đoạn khoảng 100 mét đến chân cầu Cẩm Nam rồi kêu cứu và được ngư dân địa phương hỗ trợ đưa lên bờ an toàn.

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