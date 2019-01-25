Vụ chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông tự tử: Do vỡ nợ nên nghĩ quẩn

Xã hội 25/01/2019 15:41

Hiện công tác trục vớt thi thể cùng xe ô tô đã hoàn thành. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về gia đình lo hậu sự.

Liên quan đến vụ việc chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông tự tử gây xôn xao dư luận, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc là do người chồng vỡ nợ trong quá trình làm ăn nên nghĩ quẩn, cộng thêm việc cãi nhau với vợ trên xe nên dẫn đến hành động dại dột.

Vụ chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông tự tử: Do vỡ nợ nên nghĩ quẩn - Ảnh 1
Thi thể cháu bé 6 tuổi được phát hiện trong xe ô tô - Ảnh: NLĐ

Danh tính các nạn nhân gồm: ông Chu Tùng Giang (SN 1977; ngụ quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), bà Đào Thị Thu Hiền (SN 1977, vợ ông Giang), cháu Chu Thế Phúc Hưng (SN 2013, con trai ông Giang). Còn con gái ông Giang là cháu Chu Ngân Linh (SN 2005) may mắn sống sót.

Hiện công tác trục vớt thi thể cùng xe ô tô đã hoàn thành. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về gia đình lo hậu sự.

Vụ chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông tự tử: Do vỡ nợ nên nghĩ quẩn - Ảnh 2
Nguyên nhân vụ việc được cho là do người chồng vỡ nợ nên nghĩ quẩn - Ảnh: NLĐ

Như đã đưa tin, rạng sáng ngày 25/1, ông Chu Tùng Giang điều khiển xe ô tô chở theo vợ con chạy đến đoạn đầu cầu Cẩm Nam (phường Cẩm Nam, TP Hội An) thì bất ngờ lao thẳng xuống sông Thu Bồn. Trước khi chiếc xe rơi xuống nước, con gái lớn của ông Giang đã kịp mở cửa xe, thoát ra ngoài và được người dân xung quanh cứu sống.

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Hiện cơ quan chức năng đã trục vớt được 3 thi thể trong vụ chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông tự tử.

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