Hiện cơ quan chức năng đã trục vớt được 3 thi thể trong vụ chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông tự tử.

Liên quan đến vụ việc chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông tự tử gây xôn xao dư luận, đến 9 giờ 40 sáng nay (25/1), cơ quan chức năng đã trục vớt được thi thể các nạn nhân, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Danh tính các nạn nhân bao gồm: ông Chu Tùng Giang (SN 1977; ngụ quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), bà Đào Thị Thu Hiền (SN 1977, vợ ông Giang), cháu Chu Thế Phúc Hưng (SN 2013, con trai ông Giang).

Chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông tự tử - Ảnh: NLĐ

Thi thể người vợ được vớt lên lúc 8 giờ 15 phút. 1 giờ sau, thi thể người chồng được tìm thấy. Do chiếc ô tô bị chìm ở độ sâu khoảng 5 mét dưới lòng sông nên công tác tìm kiếm thi thể cháu Hưng gặp nhiều khó khăn.

Sau khi không thể lặn tìm trong xe, lực lượng chức năng quyết định dùng xe cẩu để đưa chiếc xe bị nạn lên. Hầu hết đều ngạc nhiên khi thấy thi thể cháu bé vẫn nằm trong xe mà không bị trôi đi, dù các cánh cửa xe ô tô đều bị mở tung. Xung quanh hiện trường, rất đông người dân tập trung theo dõi công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân.



Lực lượng chức năng trục vớt thi thể các nạn nhân - Ảnh: Vietnamnet

Theo một vị lãnh đạo Công an TP. Hội An, nguyên nhân vụ việc được cho là do vỡ nợ. Người chồng sau khi cãi vã với vợ đã điều khiển ô tô chở vợ và 2 con lao thẳng xuống sông tự tử. Tuy nhiên khi xe lao xuống sông, con gái 14 tuổi của ông Giang đã kịp mở cửa xe, thoát ra ngoài.

