Bức xúc vì bị chồng đánh chửi, người phụ nữ âm mưu sát hại chồng, phi tang xác rồi báo mất tích.

Chiều 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Thị Kít (62 tuổi, trú tại xóm 7, thôn Trung, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân không ai khác chính là chồng của nghi phạm, ông Vũ Văn Tuấn (60 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng 19/1, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một thi thể nam tại khu vực bãi sậy thuộc thôn Trung, xã Phả Lễ. Qua xác minh danh tính, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông Vũ Văn Tuấn, người được vợ báo mất tích cách đây không lâu.

Ngay sau đó, Công an huyện Thủy Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Bức xúc vì bị chồng đánh, người phụ nữ âm mưu sát hại chồng, phi tang xác rồi báo mất tích - Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên kết quả khám nghiệm pháp y cùng với các dấu vết tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân Tuấn bị sát hại. Sau khi lấy lời khai, tiến hành khoanh vùng đối tượng nghi vấn, công an nhận định nghi phạm chính là vợ nạn nhân, bà Đinh Thị Kít.

Qua đấu tranh, bà Kít khai thời gian gần đây hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nên ông Tuấn thường xuyên đánh đập, chửi mắng bà. Tối 9/1, ông Tuấn ra trông coi đầm cá và ngủ lại. Bà Kít mang một cây gỗ đi theo chồng với mục đích sát hại chồng khi có cơ hội. Nửa đêm hôm đó, ông Tuấn tỉnh dậy đi vệ sinh và bị vợ cầm đoạn gỗ đi theo sau đập 2 nhát vào đầu khiến ông Tuấn ngất xỉu.

Chưa dừng lại ở đó, bà Kít còn dìm chồng xuống đầm cá cho đến khi nạn nhân tắt thở. Tiếp đó, người phụ nữ lấy dây thừng buộc vào người ông Tuấn, dùng thuyền đưa xác chồng ra khu vực bãi sậy phi tang.

Gây án xong, bà Kít thông báo cho người nhà và chính quyền địa phương rằng ông Tuấn mất tích. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, nữ nghi phạm đã cúi đầu nhận tội.

Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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