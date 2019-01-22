Người vợ khai báo có một thanh niên gọi cửa vào nhà sửa điện rồi dùng dao cắt cổ chồng của bà. Tuy nhiên, công an nhận định lời khai này có nhiều điểm đáng nghi.

Mới đây, tại căn nhà thuộc ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn (TP.HCM) xảy ra vụ án giết người khiến một người đàn ông 53 tuổi tử vong. Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Công an lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân là ông B. (53 tuổi, chủ ngôi nhà trên). Người báo án là bà V. (52 tuổi, vợ ông B.) được cho là đã có mặt ở hiện trường tại thời điểm xảy ra vụ án. Bà V. khai mình đã may mắn thoát chết nên mới có cơ hội báo công an.

Trước đó vào rạng sáng 20/1, người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà ông B nên chạy sang kiểm tra. Lúc này, ông B. đang nằm gục trên vũng máu ở sân nhà. Nạn nhân đã tắt thở, trên cổ có một vết cắt sâu. Bên cạnh là bà V. đang hoảng loạn kêu cứu.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy trong nhà không bị mất mát đồ đạc gì. Bà V. cho biết khi hai vợ chồng đang ngủ thì nghe tiếng gọi cửa. Mở cửa ra thì thấy một thanh niên mặc áo đen nói đến sửa điện. Vừa vào trong sân nhà, thanh niên này rút dao tấn công khiến nạn nhân B. gục tại chỗ, sau đó dùng dao uy hiếp bà V. bắt mở cửa để hắn tẩu thoát.

Theo Vietnamnet, cơ quan công an nhận thấy lời khai của bà V. có nhiều điểm bất thường nên sẽ tiếp tục truy xét, làm rõ vụ án mạng.

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