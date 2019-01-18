Chuyện xảy ra khiến người dân trong làng vô cùng bàng hoàng bởi trước giờ nghi phạm được nhận xét là chân chất, hiền lành, chẳng gây gổ với ai bao giờ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang phối hợp với Công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng chồng giết vợ xảy ra trên địa bàn vào rạng sáng nay (18/1).

Nghi phạm Nguyễn Văn Thìn (SN 1991, trú tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên) hiện đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết vợ là chị P.T.T. (SN 1991).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ sáng nay, đối tượng Thìn và vợ xảy ra tranh cãi to tiếng. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Thìn đã cầm dao cứa cổ vợ dẫn đến tử vong.

Hàng xóm cho biết, sau khi sát hại vợ, Thìn tỏ ra hoảng loạn, không giữ được bình tĩnh và chạy ra đường hét lên ''tôi giết vợ rồi''.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Người Đưa Tin

Đối tượng còn chạy đi thông báo và nhờ bà con láng giềng mổ lợn để ''làm ma'' cho vợ. Khi người thân Thìn nghe tin, sang nhà kiểm tra thì phát hiện chị T. nằm gục trên giường.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công an huyện Văn Yên bắt giữ nghi phạm, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án.

Chuyện xảy ra khiến người dân trong làng vô cùng bàng hoàng bởi trước giờ Thìn được nhận xét chân chất, hiền lành, chẳng gây gổ với ai bao giờ.

Vợ chồng Thìn chủ yêu làm nông. Những ngày rỗi việc, Thìn tranh thủ đi làm thuê, làm mướn ít hôm rồi về. Cặp đôi sinh được một bé gái khoảng 3 tuổi. Cuộc sống trước đây vốn đầm ấm, hạnh phúc. Gần đây, vợ chồng Thìn đang xây một căn nhà mới, tuy nhiên đang làm dở thì xảy ra sự việc đau lòng.

Trong cuộc sống hàng ngày, Thìn và vợ hiếm khi mâu thuẫn gay gắt, chỉ thỉnh thoảng cự cãi mấy câu rồi thôi. Không ai biết lần này xích mích lớn đến mức nào khiến Thìn ra tay sát hại vợ như vậy.

Theo cơ quan công an, bước đầu Thìn khai nghi ngờ vợ ngoại tình nên xảy ra tranh cãi. Trong lúc không kiềm chế được Thìn đã ra tay sát hại vợ.

Cận Tết, chồng dùng dao cắt cổ vợ tử vong ngay trên giường, nghi do ghen tuông Người đàn ông ở Yên Bái dùng dao sát hại vợ ngay trên giường vào lúc rạng sáng nay (18/1). Người thân đoán có thể do mâu thuẫn vì ghen tuông.

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